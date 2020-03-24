السفير الروسي في دمشق: سوريا قادرة على مواجهة كورونا بنفسها بالرغم من 9 سنوات حرب

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السفير الروسي في دمشق: سوريا قادرة على مواجهة كورونا بنفسها بالرغم من 9 سنوات حرب

أكد السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف أن سوريا قادرة على احتواء تحدي وباء كورونا على الرغم من تسع سنوات من الحرب التدميرية.

ونقل موقع “الوطن أون ليان” عن السفير الروسي تأكيده أن:

“سورية على خلاف العديد من الدول الأخرى، قادرة على احتواء تحدي وباء كورونا على الرغم من تسع سنوات من الحرب التدميرية”.

وأضاف يفيموف: “حسب علمنا لم ينتشر فيروس كورونا في سورية بشكل واسع حتى الآن ويوجد حالياً شخص واحد مصاب به فقط وذلك بفضل التدابير الفعالة والمبكرة التي اتخذتها الحكومة السورية، وهو ما تؤكده منظمة الصحة العالمية”.

وأشار إلى أن: “الجهاز الصحي السوري يعمل بشكل جيد ويتم تحقيق جميع الإجراءات اللازمة من قبل السلطات المختصة”.

ولفت سفير روسيا في دمشق إلى أنه “حتى الآن لم تتلق روسيا أي طلب مساعدة من قبل الطرف السوري، مؤكداً أنه في حال وصوله إلينا فسوف نطلع عليه بكل عناية وسيتم النظر في سبل تقديم المساعدة الممكنة انطلاقاً من الوضع الراهن وعلاقات الصداقة التي تربط بين بلدينا”.

وكانت الحكومة السورية أعلنت، يوم الأحد أمس الأول، تسجيل أول حالة بفيروس كورونا في البلاد لفتاة قادمة من الخارج وأن وضعها الصحي مستقر، فيما كانت نتائج العينات، يوم أمس الأثنين، كلها سلبية ولم يتم الإعلان عن أي إصابة جديدة في سوريا (سوى الإصابة الأولى يوم الأحد).