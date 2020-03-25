وفاة شاب بانفجار قنبلة يدوية في ريف حمص

توفي الشاب “خضر محمد ” عن عمر 18 عاما إثر انفجار قنبلة يدوية به في منزل ذويه بقرية الدردارية بريف حمص الغربي.

وقال رئيس مركز الطبابة الشرعية بحمص الدكتور بسام المحمد لتلفزيون الخبر إنه “وصل إلى مشفى الباسل بحي كرم اللوز بحمص, الشاب خضر المحمد 18 عاما متوفيا, اثر اصابته بانفجار جسم مجهول”.

و تابع الدكتور المحمد “حيث قام الطبيب الشرعي المناوب باجراء الكشف الشرعي اللازم للجثة, وإجراء مسح شعاعي للرأس و الصدر و البطن و الحوض “.

وأضاف المحمد “حيث تبين أن هناك عدداً كبيراً من فوهات دخول بشظايا انفجارية, مع مخلفات احتراق منتشرة على الجثة, و بشكل خاص على الجانب الايسر من الجسم “.

وأوضح الدكتور المحمد أنه ” ظهر على الصور الشعاعية, وجود ظلال بشظايا انفجارية معدنية, بدت جمعيها متجانسة من حيث الشكل و الحجم”.

وأضاف رئيس مركز الطبابة الشرعية بحمص “أي أنها ذات أشكال شبه دائرية منتظمة الحواف, و هذا النوع من الشظايا ينتج عادة عن انفجار قنابل يدوية”.

يذكر أن الجهات المعنية قامت بمتابعة التحقيقات لمعرفة الشكل الطبي الشرعي النهائي للوفاة و لمعرفة ملابسات الحادثة .

تلفزيون الخبر – حمص