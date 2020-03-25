الأربعاء , مارس 25 2020
وفاة شاب سوري بسبب فيروس كورونا في إسبانيا

وفاة شاب سوري بسبب فيروس كورونا في إسبانيا

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وفاة شاب سوري بسبب فيروس كورونا في إسبانيا

تداولت وسائل إعلامية سورية وناشطون سوريون على منصات التواصل الاجتماعي، خبر وفاة شاب سوري يدعى سامر تامر السيد سليمان، وذلك جراء إصابته بفيروس كورونا في العاصمة مدريد في إسبانيا.

وذكرت المصادر أن الشاب من مواليد 1991 تم إدخاله يوم الخميس الفائت إلى المستشفى نتيجة الى سوء حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا, وتوفي يوم أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنه كان يعاني أيضاً من مرض الربو.

هذا وكان قد أعلن في وقت سابق عن وفاة طبيبين سوريين في إيطاليا, إضافة الى شخصين من اللاجئين السوريين في لبنان, بفيروس كورونا, والذي بات يشكل تحدي كبير للعالم.

وكالات

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وكالة أوقات الشام الاخبارية
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