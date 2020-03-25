الأربعاء , مارس 25 2020
وفاة سيدة سورية نتيجة خلط مواد تنظيف لمكافحة كورونا

وفاة سيدة سورية نتيجة خلط مواد تنظيف لمكافحة كورونا

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وفاة سيدة سورية نتيجة خلط مواد تنظيف لمكافحة كورونا

توفيت امرأة ثلاثينية في سوريا بعد أن استنشقت غازات سامة نتجت عن خلط نوعين من مواد التنظيف استخدمتهما بهدف زيادة التعقيم ضد كورونا.

وذكر مصدر محلي في القرداحة بمحافظة اللاذقية لـ RT أن المتوفية (32 عاما) كانت تقوم بتنظيف منزلها فخلطت مادتي الكلور مع الجافيل، وهو ما أدى إلى إطلاق غاز الكلور الذي يتلف الرئتين، فهو غاز مخرش يعطل عمل الرئتين، ويؤدي للوفاة إذا تعرض له المرء بكمية كبيرة أو لفترة طويلة.

وأكد المصدر أنها توفيت بعد نحو عشر دقائق من وصولها إلى مشفى الباسل، رغم محاولات الإنعاش.

وأضاف أنه وضمن حالة القلق في البلاد نشأت ظاهرة المبالغة في التنظيف، وقد لجأ البعض إلى خلط عدة أنواع من المنظفات، وهو ما يؤدي إلى أضرار جسيمة.

المصدر: RT

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وكالة أوقات الشام الاخبارية
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