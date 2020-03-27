حظر التجوال التام في سورية .. السلاح الأخير في وجه كورونا

كامل صقر

ربما، ستلجأ السلطات السورية إلى فرض حظر تجوال تام يشمل كامل ساعات اليوم في الأسبوع المقبل كإجراء احترازي أخير لمحاصرة فايروس كورونا في البلاد.

هذا الإجراء سيكون السلاح الأخير والأهم لمنع تفشي كورونا. وهو إجراء يجب ألا يدفع الناس للخوف او الهلع او القلق من نتائجه على تأمين حاجياتهم، ولا يجب أن يدفعهم لسلوك مُبالَغ به على مستوى التخزين والشراء… لماذا؟: لأن هذه الخطوة بكل تأكيد لن تؤثر على الأمن الغذائي للسوريين أي لن تؤثر على إنتاج وتوزيع وشراء الغذاء والدواء، بمعنى سيتضمّن هكذا إجراء عندما سيتم اتخاذه، السماح ببقاء مراكز ومحال بيع الغذاء مفتوحة بساعات محددة وسيُسمح للأفراد بالخروج للشراء من المحال المجاوِرة لمنازلهم. والأهم أنه سيَسمح للمنشآت وورش تصنيع وتغليف المواد الغذائية بالعمل لساعات محددة وبعدد أشخاص محدَّد يكفي للانتاج، اما مادة الخبز فستكون متوفرة بإيصالها للمنازل.

باختصار، إجراء حظر التجوال التام إن حصل لا يجب ان يدفع الناس للهلع او القلق وإنما للإطمئنان بأنه سيحمينا من تفشي الفايروس.