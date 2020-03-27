تجار يستغلون الحرب على كورونا لرفع أسعار الخضار و الفواكة في حمص

تجار يستغلون الحرب على كورونا لرفع أسعار الخضار و الفواكة في حمص

شهدت أسواق الخضار و الفواكه ارتفاعا ملحوظا في الأسعار مع إعلان القرارات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا و لم يقبل تجار المواد الاستهلاكية أن يكونوا بلا نصيب من حصة أرباح “الكورونا ” فارتفعت أسعار المواد دون استثناء.

وتفاوتت أسعار الخضار و الفواكه بين الأحياء و المحال فوصل سعر كيلو البصل اليابس إلى 900 و البطاطا من 700 إلى 850 ل.س و الفول الأخضر بين 450 الى 600 و الباذنجان 700 إلى 800 و الخيار من 800 الى 950 ل.س .

و الليمون من 900 الى 1100 ل.س والبرتقال بحسب النوع من 500 إلى 800 و التفاح 850 إلى 1000 و الموز البلدي من 800 إلى 950ل.س.

وبالرغم من الحملات التي أعلنتها مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك لضبط فلتان الأسعار و جشع التجار إلا أن الوضع بقي على حاله في معظم الأسواق ومازل الكثير من المحال والتجار لايلتزمون إلا بالحصول على حصتهم من جيب المواطن الفقير.

تلفزيون الخبر