الجمعة , مارس 27 2020
تجار يستغلون الحرب على كورونا لرفع أسعار الخضار و الفواكة في حمص

تجار يستغلون الحرب على كورونا لرفع أسعار الخضار و الفواكة في حمص

‏4 ساعات مضت اخبار سريعة 278 زيارة

تجار يستغلون الحرب على كورونا لرفع أسعار الخضار و الفواكة في حمص

شهدت أسواق الخضار و الفواكه ارتفاعا ملحوظا في الأسعار مع إعلان القرارات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا و لم يقبل تجار المواد الاستهلاكية أن يكونوا بلا نصيب من حصة أرباح “الكورونا ” فارتفعت أسعار المواد دون استثناء.

وتفاوتت أسعار الخضار و الفواكه بين الأحياء و المحال فوصل سعر كيلو البصل اليابس إلى 900 و البطاطا من 700 إلى 850 ل.س و الفول الأخضر بين 450 الى 600 و الباذنجان 700 إلى 800 و الخيار من 800 الى 950 ل.س .

و الليمون من 900 الى 1100 ل.س والبرتقال بحسب النوع من 500 إلى 800 و التفاح 850 إلى 1000 و الموز البلدي من 800 إلى 950ل.س.

وبالرغم من الحملات التي أعلنتها مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك لضبط فلتان الأسعار و جشع التجار إلا أن الوضع بقي على حاله في معظم الأسواق ومازل الكثير من المحال والتجار لايلتزمون إلا بالحصول على حصتهم من جيب المواطن الفقير.

تلفزيون الخبر

وكالة أوقات الشام الاخبارية
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