الجمعة , مارس 27 2020
إصابة رئيس الوزراء البريطاني بفيروس كورونا

إصابة رئيس الوزراء البريطاني بفيروس كورونا

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إصابة رئيس الوزراء البريطاني بفيروس كورونا

أعلن رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا.

وأكد جونسون على حسابه في “تويتر” أن الفحص الذي خضع له في مقر الحكومة أثبت وجود أعراض متوسطة بالفيروس، وقال إنه سيخضع للعزل الذاتي.

وأشار جونسون إلى أنه سيواصل قيادة حكومته عبر الفيديو رغم إصابته.

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية، إن جونسون عانى من أعراض طفيفة للفيروس، أمس الخميس، وقد أجرى فحصا لتأكيد إصابته بعد أن نصحه بذلك رئيس أطباء إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن وزيري الصحة، مات هانكوك، والمالية، ريشي سوناك، سيخضعان للعزل بعد أن خالطا جونسون.

المصدر: “رويترز”

وكالة أوقات الشام الاخبارية
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