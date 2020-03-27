كورونا يواصل الانتشار عربيا.. وتسجيل وفيات جديدة

يتخذ فيروس كورونا منحنى تصاعديا في العديد من الدول العربية، مسجلا وفيات وإصابات جديدة، تزامنت مع إجراءات وقائية حثيثة اتخذتها الحكومات للحد من انتشاره.

وتسعى الدول العربية للحد من انتشار الفيروس القاتل، متخذة جملة من الإجراءات أبرزها حظر التجوال، ومنع الصلاة في المساجد، لا سيما صلاة الجمعة التي عطلت للجمعة الثانية على التوالي.

مصر

أكدت وزيرة الصحة المصري، هالة زايد تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 442، مضيفة ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 21 بعد تسجيل وفاة جديدة.

وقالت زايد، إنه لا يوجد لقاح لمنع العدوى حتى الآن على مستوى العالم، وكل ما أوصي به هو الوقاية الشخصية وحماية الجهاز التنفسى، واتباع الممارسات الصحية والغذائية الآمنة.

العراق

وأعلنت العراق تسجيل 76 حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الاجمالي إلى 458، في حين ارتفعت أعداد الوفيات إلى 40 بعد تسجيل 10 حالات جديدة الجمعة.

وقررت الحكومة العراقية تمديد حظر التجول والإغلاق التام في عموم البلاد حتى 11 نيسان/ أبريل المقبل، حيث كان من المقرر أن ينتهي حظر التجول في 28 الجاري، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

في سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة عن إجلاء الموظفين غير الأساسيين في بعثتها الدبلوماسية في العراق، بسبب الظروف الأمنية المعقدة وتفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت السفارة الأمريكية في بغداد، في بيان أمني صدر عنها الخميس، أن وزارة الخارجية أمرت الموظفين غير الأساسيين في سفارة الولايات المتحدة في بغداد وقنصليتها في أربيل ومركز بغداد للدعم الدبلوماسي (BDSC) بمغادرة البلاد، نظرا لتزامن الظروف الأمنية الراهنة مع تقييد خيارات التنقل نتيجة لتفشي فيروس كورونا في العالم.

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الخميس، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 212 شخصا.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، عن وزير الصحة سعد جابر قوله؛ إن الارتفاع المفاجئ بأعداد المصابين بفيروس كورونا مؤشر خطير، ونحن أمام مفترق مهم في طريقة وأسلوب معالجتنا لهذا المرض.

وأشار وزير الصحة خلال إيجاز صحفي، إلى أن الحالات الـ 40 التي تم تسجيلها توزعت على 26 حالة في محافظة إربد، و 14 حالة في محافظة العاصمة، من بينها 5 حالات لقادمين من الخارج ممن تم وضعهم في الحجر.

وأعلنت الحكومة الأردنية ليل الخميس، عن إجراءات جديدة مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أمرت بعزل محافظة إربد شمال البلاد عزلا كاملا.

وجاء إعلان الحكومة بعد تفاقم أعداد المصابين في محافظة إربد شمال البلاد، التي تسبب إقامة حفل زفاف فيها مع بدايات الأزمة، بارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين بالفيروس، بعدما تبين إصابة والد العروس العائد من إسبانيا بالفيروس، ولاحقا عشرات المخالطين.

فلسطين

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في فلسطين، وهي لسيدة ستينية من قرية بدو شمال غرب مدينة القدس، بينما جرى تسجيل إصابتين جديدتين.

وبتسجيل الإصابتين الجديدتين ترتفع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء في فلسطين إلى 64 إصابة.

وفي غزة، أكدت الصحة عدم تسجيل أي حالة مصابة داخل مناطق قطاع غزة.

وأكد د. أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أن الاصابات الـ 7 الجديدة بفيروس كورونا من قوات الأمن لم يغادروا مركز الحجر الصحي، وهم من جملة المخالطين للحالتين السابقتين المصابتين بالفيروس، مؤكدا أن الطواقم الفنية بوزارة الصحة، باشرت بتوسيع دائرة سحب العينات المخبرية للعائدين والمخالطين في قطاع غزة.

وأشار القدرة إلى أن الحالة الصحية للحالات الـ9 مستقرة ولم تظهر عليها أعراض مرضية حتى اللحظة، مشيرا إلى انتهاء الحجر الصحي عن 2708 من العائدين لغزة، الذين كانوا يقضون فترة الحجر في منازلهم منذ 13 آذار/مارس الجاري، منبها إلى أنه لم يطرأ عليهم أي أعراض مرضية أو جانبية.

السعودية

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، الخميس، تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبذلك يصل إجمالي الحالات إلى 1012 حالة.

وقال، إن الحالات الحرجة في العناية المركزة المكثفة عددها 6 حالات، فيما سُجلت حالة إصابة ووفاة لمقيم في المدينة المنورة كان يشكو من أمراض مزمنة لإصابته بالضغط والسكري، وأيضا بقصور في وظائف القلب، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3 حالات، فيما أعلن تعافي 4 حالات إضافية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 33 حالة.

الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الخميس، تسجيل 4 وفيات و65 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 367 بينهم 25 وفاة.

وقال جمال فورار، الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، إن 29 مصابا من بين 367 غادروا المستشفيات بعد شفائهم، فيما مس الوباء 39 محافظة من 48 في البلاد، وتحصي محافظة البليدة (جنوب العاصمة) وحدها نسبة 48 بالمائة من الإصابات (176 إصابة و9 وفيات).

والأحد، أكد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، في حوار مع الإذاعة الرسمية، أن الجزائر دخلت “المرحلة الثالثة” من مراحل انتشار كورونا، مضيفا أنها “تتحضر للأسوأ”.

و”المرحلة الثالثة”، وفق منظمة الصحة العالمية، هي ما قبل الأخيرة، وتعني اتساع رقعة انتشار الفيروس في البلاد بشكل يستدعي إجراءات مشددة، مثل الحجر الصحي العام.

والإثنين، أقر الرئيس عبد المجيد تبون، حجرا تاما على محافظة البليدة، أهم بؤرة لفيروس كورونا بالبلاد، إلى جانب حظر تجوال ليلي في العاصمة.

المغرب

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في المغرب، الخميس، إلى 10 حالات بعد تسجيل 4 حالات، وأعداد المصابين إلى 275 بعد تسجيل 50 حالة جديدة.

جاء ذلك في تصريح لممثلة وزارة الصحة هند الزين، بثته القنوات الرسمية بشكل مباشر مساء الخميس.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة: “سُجلت 50 إصابة جديدة؛ حتى مساء الخميس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 275، فيما سجلت 4 حالات وفيات جديدة، حالتان بمدينة مراكش وواحدة بالدار البيضاء ومثلها في الرباط”. كما أعلنت الوزارة بأن حالة جديدة تماثلت للشفاء، فيما استبعد 931 شخصا من الإصابة بالفيروس بعدما جاءت التحاليل المخبرية سلبية.

وفي 3 آذار/مارس الجاري، أعلنت الصحة المغربية، في بيان، تسجيل أول إصابة بالفيروس لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.

وحتى منتصف ليلة الخميس/الجمعة، أصاب كورونا قرابة 530 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 23 ألفا و700، فيما تعافى أكثر من 122 ألفا.

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وما زالت إيطاليا متصدرة دول العالم من حيث عدد الوفيات بواقع 8 آلاف و215، فيما تصدرت الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات، بعد ارتفاع الحصيلة، الخميس، إلى أكثر من 82 ألف مصاب.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.