الطريقة التي تشبك بها أصابعك تكشف عن ملامح شخصيتك

يؤكد الخبراء في لغة الجسد أن الطريقة التي نشبك بها أصابع اليدين تخبر الكثير عن شخصيتنا. هذا الاستنتاج يرتكز على الأبحاث التي قام بها روجر وولكوت سبيري، الحائز على جائزة نوبل. اثبتت دراساته أن الدماغ ينقسم إلى نصفين أيسر وأيمن، وأن سلوك الشخص له علاقة بأي نصف هو الأنشط.

نحاول في هذا المقال إيضاح هذه العلاقة الغامضة لمساعدتكم على أن تفهموا نفسكم أفضل.

الإبهام الأيسر في الأعلى

إذا شبكت يديك بهذه الطريقة، فهناك احتمال قوي أن يكون الحسّ العملي لديك هو المسيطر. أنت لا تتخذ أبداً قرارات عندما تكون الأمور حامية. فقبل أن تصل إلى استنتاج، أنت توازن بين “مع” و “ضد”. من الصعب أيضاً أن تنخدع؛ لديك قدرة فطرية على تمييز الأكاذيب.

لهذه الأسباب، يقدّرك كثيراً أصدقاؤك وأفراد عائلتك، الذين يأتون غالباً ليروك كي يطلبوا منك المساعدة. وغالباً ما تسديهم نصائح سليمة لكن كل هذا لا يعني أنك شخص جدي جداً. بالعكس، عقلك يمكن أن يسطع حتى في أكثر الأجواء ظلاماً. حسّ الفكاهة المميز لديك يجعلك محبوباً في الأوساط الاجتماعية.

أنت أيضاً رومانسي كبير يعرف بالضبط كيف يدير العلاقات الإنسانية. تعرف بالضبط ماذا تقول وفي أي لحظة تقولها.

الإبهامان متوازيان

لديك قناعة بأن الشيطان يختبئ في التفاصيل. أنت شخص محب للكمال وتنتظر نفس المستوى من الانتباه والتركيز من قبل الآخرين. تأتيك القيادة بشكل طبيعي، وتلمع غالباً كمثال للآخرين. لكن هذا لا يعني أنك لا تحسب حساب رأي وموقف الغير.

أنت تصغي دائماً إلى رأي الآخرين وتحاول أن تفهم وجهة نظرهم قبل أن تأخذ قراراً. صراحتك، مصداقيتك وإخلاصك يمكن أحياناً أن تبعد عنك بعض الاشخاص، ولكن هذه الصفات نفسها هي التي تربطك بأشخاص آخرين.

في علاقات الحب أيضاً، أنت تقدّر الصراحة والصدق، ولا تخاف أبداً من أن تقول ما تفكر به أو تمنع نصفك الآخر من فعله.

الإبهام الأيمن في الأعلى

إذا كنت تفضّل أن تضع إبهامك الايمن على إبهامك الأيسر عندما تشبك أصابع يديك، فأنت حاصل بلا شك على ذكاء عاطفي مرتفع. أنت قادر على أن تفهم ما يشعر به أي شخص حتى عندما يحاول أن بخفي مشاعره. هذه المهارة الفريدة من نوعها تسمح للآخرين بالانفتاح عليك بسهولة.

هذه المقدرة تمنحك أيضاً رؤية لا تتوفر للآخرين، تساعدك على التفكير خارج الإطار وعلى أن تأخذ قرارات صائبة، حتى لو كنت تحتاج أحياناً إلى وقت كي تقرر بعد أن تدرس كل الجوانب.

على الصعيد العاطفي، قدرتك على فهم المشاعر العميقة وعلى منح الدفء تجذب الناس نحوك بشكل طبيعي.

في علاقات الحب، أنت تفهم مشاعر الشريك التي لا يمكنه التعبير عنها. وليس عندك مشكلة في الاستجابة لحاجاته العاطفية.

بدون بذل جهد واعٍ، اشبكوا أصابعكم وأخبرونا من أنتم من بين الشخصيات المذكورة !

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