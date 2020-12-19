مجلة أمريكية توجه نصائح لإدارة “بايدن” للتعامل مع إيران في سوريا

قالت مجلة “فورين أفيرز”، إن تأثير إيران في سوريا “سيبقى”، وعلى الإدارة الأمريكية الجديدة أن تأخذ هذا بعين الاعتبار في خططها”.

وذكرت المجلة الأميركية، في تقرير لها، ترجمته صحيفة “القدس العربي”، إن إيران معنية بعدم لفت الانتباه إليها في سوريا، في وقت ركزت فيه التحليلات وآراء الخبراء عما يمكن أن تفعله ردا على مقتل العالم النووي محسن فخري زادة، وأثره على الاتفاقية النووية التي تعهدت إدارة جو بايدن بالعودة إليها.

ورأت المجلة، أن إدارة “ترامب” اتبعت “سياسة شاملة أو لا شيء وبالغت من تقدير نفوذها على إيران، وأدى هذا النهج لتحصين وتوسيع التأثير الإيراني في سوريا”.

وأضافت أنه من أجل حرف مسار الموجة للاتجاه الآخر، “على فريق بايدن العمل مع الشركاء بالمنطقة وأوروبا والاعتراف بأن إيران بالتأكيد ستمارس نوعا من التأثير الدائم في سوريا”.

ولفتت المجلة أن إيران تنظر إلى سوريا كجزء مهم من “محور المقاومة” ونقطة عبور للسلاح والمساعدات لـ “حزب الله” اللبناني، وربما “ترغب السلطات السورية بتأثير إيراني أقل، والحصول على دعم من الدول العربية مثل السعودية، لكن إيران ترى في سوريا حيوية لبقائها وقوتها”.

وكالات