تفل الزيتون يدخل سوق التدفئة بـ١٨٠ ألف ليرة للطن

عدم حصول بعض أسر محافظة السويداء على مادة المازوت حتى هذا التاريخ لزوم التدفئة، أرغم هذه الأسر للبحث عن البدائل، فكان تفل الزيتون وجهتهم.

إذ أشار عدد من المواطنين لـ« تشرين» إلى أن أصحاب معاصر الزيتون ومن جراء الطلب المتزايد على مادة تفل الزيتون قاموا برفع سعر طن «تفل» الزيتون إلى حوالي ١٨٠ ألف ليرة، علماً أن هذه المادة يتم بيعها من قبل أصحاب المعاصر بشكل عشوائي لكونها غير خاضعة لأي تسعيرة نظامية من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو حتى مديرية الزراعة بالسويداء.

وقالت رئيسة دائرة حماية المستهلك في السويداء تكليفاً رشا رحروح: إن هذه «تفل» الزيتون لم يتم تسعيرها لتاريخه، مضيفة بعد الإقبال المتزايد عليها بات من الضروري تسعيرها وإخضاعها للرقابة.

بدوره قال المهندس رفعت خضر مدير شؤون البيئة في المحافظة: هذه المادة تعد بديلاً عن الحطب وعليها إقبال شديد واستخدامها آمن بيئياً وليس لها أي أضرار صحية، مضيفاً أنه من المفترض تشكيل لجنة خاصة تضع الشروط والضوابط لإيجاد تسعيرة موحدة تلتزم بها جميع معاصر المحافظة.

تشرين