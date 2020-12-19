توقعات الأبراج اليوم السبت 19 ديسمبر

الحمل 21 آذار – 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،بادر على عملك باكر الظروف متطلبه والوقت ضيق ويداهمك حاذر من تراجع صحى وانشغالات متزامنة.

الثور 20 نيسان – 20 أيار

عزيزي برج الثور،تقوى مزاياك في التواصل والإنفتاح يتحدث الفلك عن نجاح ومحاوله بناءه في تقريب وجهات النظر فتره إيجابية فلا تبقى ساكنًا.

الجوزاء 21 أيار – 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،تجنب الجدال والانفعال قد تتعرض لتحديات على صعيد شخصي وربما تعيش تجربة صعبة جدًا تشتكي من ضغوط وتتزمر من إتهامات.

السرطان 21 حزيران – 22 تموز

عزيزي برج السرطان، اسعى إلى محاصره الأزمات قبل تراكمها ضع مزاجيتك جانبًا وعالج المسائل بموضوعيه فترة ضاغطه تتطلب منك الدقه والحكمه حاذر هناك تراجع صحى أيضاً.

الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، نظم وقتك جيداً كى تتجنب تزامن المسؤوليات تخدم مواقع الفلكيه مصالحك وتفتح الأبواب لتسويات وسفر .

العذراء 23 آب – 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،تظهر معاكسه من خصم أو جهه نافذه اضبط اعصابك لمصلحتك هدأ من روعك ولا تنفعل إذا تعرضت لاستفزاز لا تخضع لاستفزاز أخر.

الميزان 23 أيلول – 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،تقتحم مجالات عديدة ناقش بليونه وتفادى مخالفه القوانين وركز على عملك ومسؤولياتك ولا تدع الضغوط تشتت أفكارك ثابر وكن واثقًا من نفسك .

العقرب 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،تفكر في إدخال تعديلات على إستراتيجتك ومشاريعك وتضطر لإهتمام بأحد أفرد الأسرة يعترض طريقك ظرف صعب و تضطر لإخفاء سر أو للتقديم بعض التنازلات.

القوس 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،تعاني من تراجع معنوى أو صحى تتأخر المعاملات وتفشل في إنهاء الواجبات قد تتعرض لتحديات من قبل الأقرباء أو الزملاء لا تختلق الخصومات إنها أقل أيام الشهر حظاً.

الجدي 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،لا تعمل وحيدًا شارك في النشاطات وقدم بدورك الخبرة والمعرفة لن يخذلك الحظ فترة إجتماعية مثمرة كن صديق مخلص ولا تخذل الأصدقاء تعزز الشعبية.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو، تهتم وتتحمس لوضع مالي قد تحصل على مبلغ من المال إذا كنت تنتظره، حاذر تبذير الأموال أو توظيفها بشكل عشوائي أو متسرع قد تشعر بتراجع معنوي.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، فترة نشطة جدًا وحاوية على مختلف الأصعدة استغل الفرص لتحقيق الأهداف تطالعك فترة من أفضل أيام الشهر تكثر خلالها الأحداث وتتصارع الأخبار.