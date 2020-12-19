بحسب برجه.. كيف تعرفين مدى إشتياقه إليك؟

الرجال مكيفون للاعتقاد بأنهم لا يستطيعون التعبير عن أي نوع من المشاعر أو ان ذلك سيؤثر على رجولتهم إلى حد كبير. اما بعض الرجال، من مواليد الابراج الأكثر تعبيرًا، فيكونون أكثر وضوحًا وقدرة على الاعتراف بحرية ما يشعرون به. بينما يعبر آخرون عن مشاعرهم من خلال أفعالهم في حين يحتاج بعضهم اقدامك على الخطوة الأولى قبل أن يعترفوا بأي شيء على الإطلاق.

اكتشفي مدى اشتياقه لك من خلال برجه:

برج الحمل

الحمل تنافسي للغاية بطبيعته، لذا فإن أي نوع من التهديد سيجعله يشعر بعدم الأمان. يظهر رجل برج الحمل أنه مشتاق بسبب غيرته الوشيكة.

إذا كان يعتقد أنك تتحدثين إلى شخص آخر، فسوف يوضح أنه غير سعيد بذلك حيث يريدك كلك لنفسه، لذلك حتى لو كان فخورًا جدًا بالاعتراف بأنه يفتقدك، فهو ليس فخورًا جدًا بإظهار أنه يشعر بالغيرة.

برج الثور

على الرغم من أن برج الثور مكرس لعلاقاته، إلا أنه غالبًا ما يكون عنيدًا جدًا للاعتراف بأنه يفتقدك. هذا ما يجعل من الصعب فهم رجل برج الثور. يكره الشعور بعدم الأمان، وفي كثير من الأحيان سيفعل ما في وسعه للتخلص من هذا الشعور، لكن هذا لا يعني أنه سيختفي تمامًا. أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان مشتاقا هي رؤية ما إذا كان لا يزال موجودًا في حياتك أم لا. إذا افتقدك، فسوف يبقى.

برج الجوزاء

يصعب قراءة مواليد الجوزاء لأن مشاعرهم غير مترابطة ومتصلة بشكل كبير. في أحد الأيام يخبرك أنه يفتقدك بإخلاص تام وفي اليوم التالي يتجاهل جميع رسائلك. الحقيقة هي أنه لا يكذب بشأن أي من هذه المشاعر، فهو لا يستطيع أن يقرر أيهما شعوره بالضبط.

حتى تعرف بالضبط ما يفكر فيه رجل الجوزاء، عليك منحه الوقت الذي يحتاجه ليدرك أنه يفتقدك وحين يصل إلى هذا الاستنتاج، سيخبرك على الفور.

السرطان

السرطان عاطفي للغاية، لذلك إذا كان يفتقدك فسيكون من الصعب عليه عدم إظهار ذلك. الحقيقة هي أنه مرتبط بعلاقتك أكثر مما يظهر. قد يكون من الصعب على رجل السرطان التعبير عن افتقاده لك شفهيًا، لذلك سيظهر ذلك من خلال أفعاله.

هل يرد على رسائلك على الفور؟ هل يعرض عليك مساعدتك في المهام البسيطة؟ هل يستغل كل فرصة لرؤيتك؟ إذا كان الأمر كذلك، فهو يفتقدك.

برج الأسد

عادةً ما يكون الأسد هو الشريك الذي يحتاج إلى الاهتمام في جميع الأوقات. يظهر رجل الاسد أنه يفتقدك من خلال التلميح إلى أنه يريد الاهتمام منك. على الرغم من أن هذا قد يتم بمهارة، إلا أنه ليس صعب الفهم. إذا سألك لماذا لم ترد على رسائله طوال اليوم أو لماذا لم ترد على مكالماته الهاتفية، فهذا يعني أنه يفتقدك. في الواقع، من المحتمل أنه يكثر التفكير متسائلاً عما إذا كنت تفتقدينه أيضًا.

برج العذراء

على الرغم من أن رجل برج العذراء يكون مرتاحا بوجودك، إلا أنه لا يزال لديه طبيعة خجولة. ينتقد نفسه بشكل مفرط، لذلك عندما يفكر في ما إذا كان يجب أن يخبرك كم يفتقدك او لا، سيخجل من فعل ذلك. لمعرفة ما إذا كان رجل العذراء يفتقدك، عليك أن تأخذ زمام المبادرة وتعترفي بذلك أولاً. قد لا يكون لديه الثقة في قول ذلك، لكنه بالتأكيد سيفعل لاحقا.

برج الميزان

الميزان شخص اجتماعي للغاية ولا يمكنه البقاء وحيدا، لذلك ربما يفتقدك أكثر مما تفتقدينه. إن الشيء العظيم في رجل الميزان هو أنه يقدر الصدق والحقيقة والإنصاف. هذا يعني أنه إذا اشتاق إليك، فسيكون صريحًا ويخبرك.

ليس بشخصً يداري الحقيقة، لذلك من المهم بالنسبة له أن يضع مشاعره على الطاولة. إذا كنت تفتقدينه، يجب أن تكوني صريحة وتخبريه. سوف يقدرها أكثر مما تتخيلين.

برج العقرب

من أبرز سمات برج العقرب شغفه. في الواقع، أفضل طريقة للتعبير عن شعوره هي من خلال الإيماءات العاطفية. شخص كتوم للغاية، لذلك إذا افتقدك، فالحقيقة أنه ربما لن يعترف بذلك. لكن، ستعرفين ذلك من خلال عدم قدرته على إخفاء شغفه تجاهك. إذا كان العقرب يقدم على مبادارات، فهو يفتقدك.

برج القوس

عندما يتعلق الأمر بعلاقاته، فإن القوس ينزعج من الازواج المتشبثين كثيري التعلق الذين يقيدونه في علاقة جدية. إذا كنت تُظهرين لرجل القوس أنك تفتقدينه، فسوف يفهم بسهولة.

من المهم منح القوس المساحة التي يحتاجها لمعرفة ما يشعر به، وإلا فسوف يهرب. قد يستغرق الأمر بعض الوقت، ولكن عندما يبدأ القوس في افتقادك، سيكون صادقًا ويخبرك، كوني صبورة.

برج الجدي

يأخذ الجدي مقاربة جادة لكل شيء في حياته تمامًا ولديه قدر كبير من ضبط النفس، لذلك ليس من الصعب عليه اخفاء وكتم ما يشعر به. نظرًا لأنه عنيد جدًا، فمن المحتمل أن ينتظرك رجل الجدي لتكوني أول من يعترف بمشاعرك.

سيكون الأمر صعبًا، لكن عليك المبادرة وقول أنك تفتقدينه أولاً. إذا كنت متوترة جدًا لفعل اسأليه مباشرة عن شعوره. قد يكون عنيدًا، لكنه أيضًا صادق.

برج الدلو

برج الدلو شخص يهرب من أي نوع من التعبير العاطفي، لذلك يصعب عليه الاعتراف بأنه يفتقدك. أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان رجل الدلو يفتقدك هو الانتباه للطريقة التي يتحدث بها عنك.

إذا ذكرك في خططه المستقبلية، أو تحدث عن علاقتك السابقة والحالية، أو ابدى اهتماما بحياتك، فهو بالتأكيد يفتقدك. يصعب عليه الحديث عن مشاعره، لكن ليس من الصعب عليه الشعور بذلك.

برج الحوت

برج الحوت من أكثر الابراج عاطفية ورومانسية. إن الشيء العظيم في هذا هو أنه لا داعي للتساؤل عما إذا كان رجل الحوت يفتقدك أم لا، فغالبا قد أخبرك بالفعل، وربما أكثر من مرة.

لا يخفي الحوت أبدًا مشاعره، لذلك إذا اشتاق إليك، فسوف يقول ذلك.

المصدر: الجميلة

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