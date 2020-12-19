صحيفة: سورية ستقطع الكهرباء عن بلدة لبنانية

تعتزم “سوريا” قطع الكهرباء عن بلدة “طفيل” اللبنانية الواقعة بالقرب من الحدود مع الأراضي السورية، في الوقت الذي تعاني فيه المحافظات والمدن السورية من انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي.

وذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية، أن أهالي “طفيل” تبلغوا قرار قطع التيار الكهربائي عن بلدتهم، مرجعةً السبب إلى تمنّع الحكومة اللبنانية عن دفع المستحقات السنوية من عامين متتاليين لـ”سوريا” وتبلغ قيمة العقد السنوي حوالي 300 مليون ليرة لبنانية.

وفي السياق نفسه، أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية بأن وفداً من بلدة “طفيل” الحدودية، زار رئيس دائرة مؤسسة كهرباء” لبنان” في “بعلبك” للمطالبة بـ”تأمين التيار الكهربائي للبلدة اللبنانية المهددة بقطع إمدادات الكهرباء عنها أواخر الشهر الجاري، والتي كان يتم استيرادها من “سوريا” بسبب امتناع الدولة اللبنانية عن دفع ما يتوجب عليها للدولة السورية، نتيجة عاملين يتمحوران حول “قانون قيصر” من جهة، والحاجة لصدور قرار عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص من جهة أخرى.

وأكد الوفد استعداد أهالي بلدة “طفيل” دفع قيمة الفواتير المترتبة عليهم لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، لتأمين التيار الكهربائي لبلدتهم، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء، ولارتباط الكهرباء بتأمين المياه والتدفئة والإنارة والكثير من الاستخدامات المنزلية.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المحافظات السورية منذ سنوات تقنيناً للتيار الكهربائي يستمر لساعات طويلة لاسيما في الشتاء بالتزامن مع أزمات أخرى منها قلة مواد المحروقات من مازوت تدفئة والغاز المنزلي والبنزين التي تصل إلى ذروتها خلال فصل الشتاء.

وخلال سنوات الحرب تأثرت منظومة الكهرباء السورية بشكل كبير وخرجت بعض المحطات عن الخدمة بالإضافة إلى تأثير العقوبات الغربية والحصار الاقتصادي على استيراد قطع الغيار ومستلزمات الصيانة لمحطات التوليد ما انعكس سلباً كذلك على قطاع الكهرباء في البلاد.

سناك سوري

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