فارس الشهابي يضع وصفة لخفض أسعار السلع في الأسواق

أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة المهندس فارس الشهابي ضرورة البحث عن أسباب غلاء السلع وتخفيض كلف الإنتاج لتنعكس على الأسعار ومنع أي احتكار أو فساد أو تهريب.. لا أن نقاطع السلع و نستبدلها بالمهرب!

وقال الشهابي:نحن كصناعيين نسعى لتخفيض كلف الإنتاج، ونحن ضد الاحتكار و التهريب، وأن الوسائل الأنجع لتخفيض أسعار السلع هو ضبط التهريب و تطوير التشريع الضريبي واتمتة وتشجيع الإنتاج الزراعي والصناعي بشكل تنافسي، منوها إلى أن المنافسة تكسر الأسعار.

ويرى رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للتسويق المهندس حسام نشواتي أن مقاطعة السلع لايحقق نتيجة نظرا لارتفاع تكاليف إنتاج المنتجات وليس أسعارها موضحا أنه من الصعب جدا تخفيض هامش الربح بالمقاطعة مهما كانت مدتها طويلة ، خاصة مع وجود عوامل إنتاج المواد وتسويقها، مبينا أن الشركات تقوم في هذه الايام ببذل جهود كبير لتقديم السلعة بأرخص الأسعار .

وبين نشواتي أنه إذا تمت مقاطعة المواد فإن ذلك سوف يخلق لدينا مشاكل كبيرة جدا ” وعلى سبيل المثال الألبسة” التي تم مقاطعتها من قبل الناس بشكل طبيعي نتيجة ارتفاع أسعارها، الأمر الذي دفع بعدد من أصحاب المحال في أسواق “الحمراء والصالحية” والجسر الأبيض” إلى إقفال محالها منوها إلى أن الإغلاق سيخلق أزمات أخرى تتعلق بالإنتاج وورش الخياطة بالمعامل الصغيرة التي بدورها ستتوقف نتيجة عدم التسويق والبيع إضافة إلى أنها لو استمرت بالإنتاج فأنها لا تستطيع تخفيض أسعارها وهي مضطرة للبيع بسعر معين نظرا لارتفاع تكاليف إنتاجها وإلا سيكون مصيرهم إغلاق محلاتهم وتغيير عملهم وهذا يشكل عبئا كبيرا ويخلق مشكلات أخرى كالبطالة ، منوهاً إلى أن الحل هو بترشيد الاستهلاك والاعتماد على البدائل كتشجيع الأسر على أن تتجه نحو توفير مصادر دخل أخرى كالاعتماد على الزراعات المنزلية وتعزيز الدخل بالمشاريع الأسرية المنتجة وإن كل أسرة اذا استطاعت عمل مشروعها الصغير زراعي أو غذائي” لوفرت دخلا وموردا تغطي تكاليف معيشتها والخروج من هذه الظروف الصعبة خاصة.

وأكد نشواتي أن الحل هو بالاتجاه نحو الأسر المنتجة وتحديدا بالقطاعات الزراعية النباتية والحيوانية وليس بذهاب الأسر المنتجة باتجاه فتح ورشات خياطة أو محلات حلاقة فهذا يشكل أعباء ثانية.

مشيراً إلى وجود مشاريع مهمة يتم العمل عليها كفطر المحار والعادي والمعامل المنزلية بالألبان والاجبان والمربيات.

الثورة

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