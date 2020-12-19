القبض على عصابة سلبت 270 ألف دولار من محاسب شركة في حمص

القبض على عصابة سلبت 270 ألف دولار من محاسب شركة في حمص

ألقى الأمن الجنائي في حمص القبض على عصابة سلبت مبلغ 270 ألف دولار من محاسب شركة في المدينة بعد أن اعترض طريقه شخصان على أنهما “دورية أمنية”.

وفي التفاصيل، ذكرت صفحة وزارة الداخلية على “فيسبوك”

أنه “ادعى أحد المواطنين إلى فرع الأمن الجنائي في حمص بإقدام شخصين مجهولين يستقلان سيارة خاصة على اعتراض طريقه في حي الوعر بحجة أنهما دورية أمنية”.

وقام السارقان بسلب المدعي مبلغ 270 ألف دولار بعد أن كان متجهاً إلى المصرف لإيداع المبلغ فيه لصالح حساب الشركة التي يعمل بها بصفة محاسب.

ودارت الشبهات حول موظفة في الشركة التي يعمل بها المحاسب، وبالتحقيق معها اعترفت أنها خططت بالاشتراك مع شخص يدعى (ثائر. ز) على سلب المبالغ المالية الموجودة بحوزة المحاسب حيث اتصلت به وأعلمته باستلام المحاسب للمبالغ المالية.

وتم إلقاء القبض على المدعو( ثائر) وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بمراقبة المحاسب بعد تلقيه الاتصال من المقبوض عليها والاتصال بصديق له يدعى (وسيم . ق) والاتفاق معه على الاشتراك بعملية السلب.

واعترف المقبوض عليه أن “صديقه جاء على متن سيارة خاصة نوع “كيا ريو” إلى حي الوعر وانتظرا حتى خرج المحاسب من منزله فاعترضا طريقه بحجة أنهما دورية أمنية وقاما بسلبه المبالغ وتقاسماه فيما بينهما”.

وألقي القبض على المذكور (وسيم) وحجزت سيارته الخاصة المستخدمة بعملية السلب، وتم استرداد المبلغ المسلوب كاملاً، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.

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