تجهيزات ومعدات أمريكية لاستخراج النفط في سوريا بعد صفقة مع قسد

تستعد أمريكا لاستثمار النفط في شرق سوريا بعد صفقة عقدتها مع الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وأفادت مصادر اعلامية أن القوات الأمريكية أدخلت لسوريا اليوم السبت 19/كانون الأول، معدات لآبار البترول محملة على 7 شاحنات تتجه نحو منطقة رميلان حيث آبار النفط بريف الحسكة.

وأضافت المصادر أن الشاحنات دخلت من العراق عبر معبر سيمالكا إلى الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، ترافقها مدرعات عسكرية ترفع العلم الأمريكي.

والجدير بالذكر أن قوات سوريا الديمقراطية وقعت معاهدة مع شركة أمريكية في نهاية شهر تموز الفائت، لاستثمار وتطوير حقول النفط في مناطق سيطرتها.

وكالات