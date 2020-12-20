الأمبيرات تجتاح ريف دمشق وبإشراف البلدية

حصلت ارابيسك على صور حصرية تثبت وجود امبيرات و مولدات ضخمة في بلدة #سقبا بالإضافة إلى فواتير متعلقة، و عليه تحدث رئيس بلدية سقبا خالد القوتلي لبرنامج كلام صافي عن الواقع الخدمي في بلدة سقبا موضحاً أن قطاع الكهرباء نال القسط الأكبر من التخريب من قبل الإرهابيين.

بما يخص المولّدات تحدث “القوتلي” أن الامبيرات موجودة في بلدة سقبا و مناطق الغوطة، لكن ليس بشكل كبير، بسبب الاسعار الكبيرة نسبياً مقارنة مع الدخل المحدود حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد 700 _800 ليرة سورية، و المستفيد منها أصحاب الورش بنسبة أكبر.

القوتلي أكد أن المولّدات وُضعت بجهود و مبادرات من من المجتمع المحلي و بإشراف البلدية، لكننا نطمح للحصول على الكهرباء الحكومية و بعدالة للجميع.

و أضاف: “طرحنا مشاكلنا على السيد وزير الكهرباء من قرابة الأسبوعين و وجدنا استجابة كبيرة حيث أصبحت تتم التغذية بشكل ثابت من الساعة الثانية فجراً و حتى السادسة صباحاً، بالتزامن مع التنسيق مع شركة المياه لتشغيل المضخات بذات التوقيت و تأمين المواطنين.”

نقلاً عن إذاعة أرابيسك