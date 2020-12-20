قسد تعتقل عشرات الشبان في الحسكة لسوقهم للخدمة الإجبارية

أطلقت قوات سوريا الديمقراطية حملة اعتقالات طالت عشرات الشبان في الحسكة، بهدف التجنيد الإجباري اليوم السبت 19/كانون الأول.

ونشرت مصادر محلية أن 55 شاباً من أبناء مدينة الحسكة اعتقلوا من قبل قوات سوريا الديمقراطية خلال الساعات الأخيرة بهدف سوقهم للخدمة الإجبارية، ضمن حملة استهدفت الشبان من مواليد 1990 حتى 2001، دون استثناء من لديهم مانع قانوني كالحالات المرضية وطلاب المدارس والجامعات.

وشهدت المنطقة حملات تجنيد متكررة في ظل التصعيد العسكري في المنطقة بحسب المصادر ذاتها.

والجدير بالذكر أن قوات سوريا الديمقراطية باتت تزج الشباب على جبهات القتال دون انتهاء مدة تدريبهم، وذلك لسد حاجتها لصد هجمات ميليشيا الجيش الوطني على محور عين عيسى.

وكالات