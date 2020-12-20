عملة “البيتكوين” تسجل ارتفاعا غير مسبوق للصرف بـ24 ألف دولار

عملة “البيتكوين” تسجل ارتفاعا غير مسبوق للصرف بـ24 ألف دولار

أعلنت مصادر مالية أن سعر صرف العملة المشفرة “البيتكوين” سجل مستوى جديدا له على الإطلاق متجاوزا 24 ألف دولار.

وأشارت المصادر، إلى أن الرقم القياسي السابق لسعر الصرف المسجل كان يوم الخميس الماضي، عندما وصل سعر الصرف إلى 23700 دولار، حيث ارتفع سعر العملة بأكثر من 6 % خلال أسبوع إلى 33 % تقريبا.

وتبلغ القيمة السوقية للـ”بيتكوين”، حوالي 444 مليار دولار.

من جهته، توقع مدير الاستثمار في “Guggenheim Partners” سكوت مينيرد، ارتفاعا إلى 400 ألف دولار.

وقال: “أنا معجب بالارتفاع السريع في سعر البيتكوين”، لكنه وصف شرائه فوق 20 ألف دولار بأنه “أكثر إشكالية”.

المصدر: وكالات