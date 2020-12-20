“قسد” تفقد مزيدا من عناصرها بهجمات لـ”المجهولين” في الرقة ودير الزور

لقي مسلحان من ميليشيا “قسد” المدعومة أمريكيا مصرعهما بنيران “مجهولين” وأصيب عدد آخر في هجمات طالت تحكاتهم بالرقة ودير الزور.

وقالت مصادر محلية إن مجهولين هاجموا بأسلحتهم الرشاشة نقاط تمركز الميليشيا في محيط قرية مشيرفة قرب مدينة عين عيسى شمال الرقة ما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين من الميليشيا.

كذلك تعرضت سيارة عسكرية تتبع لميليشيا “قسد” لهجوم بعبوة ناسفة في محيط مدينة الشحيل بالريف الشرقي لمدينة دير الزور ما تسبب بإصابة عدد من مسلحي الميليشيا.

ويتعرض مسلحو ميلشيا “قسد” لهجمات يشنها مجهولون على مواقعهم وآلياتهم بشكل شبه يومي في الرقة ودير الزور والحسكة، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى من عناصرها.

المصدر : سانا