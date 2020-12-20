السفارة الأمريكية بدمشق: سنواصل فرض العقوبات إلى أن يتم التوصل لحل سياسي

قالت السفارة الأمريكية في دمشق إن الولايات المتحدة ستواصل فرض العقوبات على الحكومة السورية إلى أن يتم التوصل لحل سياسي يتماشى مع مجلس الأمن رقم 2254، واعتبرت القرار المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبل مستقر لكل السوريين.

وقالت السفارة في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك: “قبل عام، وقع الرئيس ترامب على مشروع قانون قيصر ليصبح قانونًا لمحاسبة السلطات السورية “.

وأضافت أن الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، فرضت عقوبات على أكثر من 90 شخص وكيان لدعمهم القيادة السورية في إدامة حرب لا داعي لها.

وأضافت السفارة الأمريكية أن واشنطن ستواصل فرض هذه العقوبات حتى تنهي السلطات السورية حملتها العنيفة ضد الشعب السوري، وتتخذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي يمثل المسار الوحيد الناجع لتحقيق مستقبل مستقر لكل السوريين.

وكالات

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