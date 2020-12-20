لجنة في مجلس الشعب “تخشى” وصول مواد فقدت صلاحيتها للمستهلك

أخطرت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب الجهات المختصة بموضوع الشاي والمعلبات والمنظفات المنتهية الصلاحية.

وتساءلت اللجنة بحسب صحيفة “الثورة” عن “اللجان الفاحصة لهذه المواد قبل انتهاء صلاحيتها وكيفية دخول هذه المواد عبر الخط الائتماني وسبب ترك مثل الكم والحجم والكلف من هذه المواد حتى فقدت صلاحيتها وأصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري”.

وطلبت اللجنة توضيح موقف ودور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مراقبة هذه المواد من تاريخ الاستيراد والمصدر وطريقة الاستيراد قبل وصولها لمستودعات السورية للتجارة وسبب بقائها في المستودعات منذ العام 2014 حتى الآن.

واستهجنت اللجنة إصرار المؤسسة على بيع مواد منتهية الصلاحية محذرين من وقوعها بيد المتلاعبين والمستغلين قبل تصريفها وبيعها لجماهير المستهلكين.

يذكر أن مديرية الشؤون القانونية في المؤسسة السورية للتجارة كانت أعلنت مؤخرا عن مزايدة لبيع 2000 طن من مادة الشاي الإيراني المنتهي الصلاحية للأغراض الزراعية والصناعية (غير الغذائية) بحسب إعلان تم نشره برقم 1646و توقيع مدير عام السورية للتجارة.

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