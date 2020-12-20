وفاة المهندس السوري منير الجندي مصمم باب الكعبة

توفي مصمم باب الكعبة المشرفة المهندس السوري منير الجندي، في مدينة شتوتغارت بألمانيا.

وكان الجندي صمم باب الكعبة في عهد الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود، من الذهب بالكامل، في عام 1398 هجري (1978)، بعد تكليفه بالمهمة.

ونعى ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي الجندي إثر وفاته السبت، والمهندس منير سري الجندي، من مواليد مدينة حمص السورية، وكتب اسمه على باب الكعبة المشرفة بعد تصميمه لبابها.

وكان الملك السعودي عبد العزيز وجه بتصميم وصنع باب جديد للكعبة من الذهب والفضة، بحسب ما ذكره المهندس منصور العساف في تغريدة له عبر “تويتر”.

واختير الجندي لتصميم باب الكعبة المشرفة من قبل الملك خالد بن عبد العزيز، وصمم الباب الموجود حاليًا في الكعبة، في معمل شيخ الصاغة في مكة، محمود بدر.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، استخدم في صناعة باب الكعبة والثاني المؤدي لسطحها 280 كيلوغرامًا من الذهب الخالص، وبلغ ارتفاع الباب ثلاثة أمتار، وعرضه متران وعمقه ما يقارب نصف متر.

يذكر أن الباب يتكوّن من دفتين وقاعدة مصنوعة من خشب الماكا مونغ، الذي ينتج في تايلاند، ويبلغ سمكه عشرة سنتمترات.

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