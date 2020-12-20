إلقاء القبض على قاتل المغدور “محمد كنعان” في حمص

بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع الأمن الجنائي في حمص حول تغيب المواطن ( محمد كنعان ) عن منزله في حي دير بعلبة بحمص والعثور على جثته مقتولاً بأحد الأبنية المهجورة في حي البياضة دون وجود ما يشير إلى الفاعل.

وبعد جمع المعلومات والتحري دارت الشبهات حول وجود علاقة للمدعو ( علي . ر ) بحادثة القتل، خاصةً وأنه أخذ مبالغ مالية من ذوي المغدور بعد تغيبه بقصد إيصالها له بذريعة أنهما شريكان بالعمل وتوارى عن الأنظار بعد العثور على الجثة، ومن خلال البحث تمكن فرع الأمن الجنائي في حمص من إلقاء القبض عليه وتبين وجود جرح قاطع بيده،وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على استدراج المغدور إلى أحد الأبنية المهجورة في حي البياضة بحجة أن صاحبه يريد ترميمه وأثناء تجوالهما بالبناء باغت المغدور بطعنة سكين كان قد أحضرها معه، وتمكن من ذبحه بالسكين بعد عراك دار بينهما أصيب على إثره القاتل بجروح في يده اليمنى وتلطخ حذائه بالدماء حيث قام بنقل الجثة إلى الطابق الرابع من البناء ووضع عليها الحجارة والتراب لإخفائها وسلب جوال المغدور وقام بكسره ورميه بالشارع العام، ثم توجه إلى منزل ذوي المغدور وأخذ من زوجته مبلغ /250.000/ مائتان وخمسين ألف ليرة سورية بحجة إيصالها للمغدور كونه يريد شراء مواد بناء وتوارى عن الأنظار .

تم التحرز على أداة الجريمة وحذاء القاتل الملطخ بالدماء، ويجري العمل على تقديم القاتل إلى القضاء لينال جزاءه العادل .

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