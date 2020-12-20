السورية للتجارة: مخصصات زيت القلي تُباع دون رسائل

أوضح مدير فرع “المؤسسة السورية للتجارة” بدمشق لؤي حسن، أنه تم توفير زيت دوار الشمس في جميع الصالات ومنافذ البيع منذ اليوم الأحد، مشيراً إلى أنه بإمكان من يحمل بطاقة ذكية الحصول على مخصصاته دون رسالة مسبقة.

وأضاف حسن لصحيفة “الثورة”، أن مخصصات كل أسرة ليترين من زيت دوار الشمس عن شهرين، بسعر 2,900 ليرة سورية لليتر أي 5,800 ليرة لليترين، ومدة استلامها يستمر حتى نهاية كانون الثاني 2021.

وبدأ توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية في صالات السورية للتجارة مطلع شباط 2020، ثم انضم زيت عباد الشمس إليها مطلع آذار 2020، قبل أن يتوقف توزيع الزيت والشاي بنهاية نيسان الماضي لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد.

وفي مطلع تشرين الأول 2020، بدأ العمل بنظام إرسال الرسائل النصية لتوزيع السكر والرز المدعوم، بحيث يختار المواطن الصالة الأقرب إليه لاستلام مخصصاته منها، ثم تصله رسالة بموعد استلام مخصصاته عن شهرين.

وجرى سابقاً تخصيص كيلو سكر وكيلو رز شهرياً لكل فرد ضمن العائلة التي تملك بطاقة ذكية، بمعدل 6 كيلو سكر و5 كيلو رز و1.4 كيلو شاي و4 ليترات زيت قلي شهرياً كحد أقصى للعائلة مهما بلغ عدد أفرادها.

وكان يباع كيلو الرز عبر البطاقة الذكية بـ400 ليرة سورية، وكيلو السكر بـ350 ليرة، وكيلو الشاي بـ4,500 ليرة، وليتر الزيت بـ800 ليرة، قبل أن ترفع المؤسسة في مطلع تموز الماضي سعر كيلو السكر المدعوم إلى 500 ليرة، وكيلو الرز حتى 600 ليرة.

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