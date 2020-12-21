حوامات أمريكية تنقل 3 شخصيات خطيرة الى جهة مجهولة

نقلت قوات الاحتلال الأمريكي 3 متزعمين من تنظيم “داعش” الإرهابي من مدينة الشدادي بريف الحسكة إلى جهة مجهولة.

ونقلت وكالة سانا عن مصادر محلية قولها إن: “قوات الاحتلال الأمريكي قامت بنقل ثلاثة من متزعمي التنظيم الإرهابي المحتجزين في سجن كامب البلغار الذي تسيطر عليه مجموعات قسد شرق مدينة الشدادي إلى جهة مجهولة عبر حوامة عسكرية”.

ولفتت المصادر إلى أن “المتزعمين الثلاثة هم الإرهابي العراقي محسن حمد الخلوف وهو مسؤول التسليح والإرهابي العراقي حسون مذرف الكاظم وهو مسؤول عن التجنيد والتدريب والإرهابي العراقي محمد أحمد النجم وهو متخصص في عمليات التفخيخ”.

يأتي هذا في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة عملية الاستثمار بتنظيم داعش الإرهابي وتجهيزه ودعمه ليعاود هجماته الدموية ما يخلق ذريعة لبقاء الاحتلال الأمريكي في كل من سورية والعراق.

المصدر : سانا