لص المنازل في حي الرمل الجنوبي باللاذقية في قبضة الأمن

من خلال قيام دوريات قسم شرطة الرمل الجنوبي بمراقبة المشبوهين وأرباب السوابق ومتابعة حوادث سرقة المنازل تمكنت إحدى دوريات القسم من إلقاء القبض على المدعو ( عدنان – ز ) موالد ١٩٩٨، وهو من أرباب السوابق وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه سبعة عشر حادثة سرقة لمنازل بحي الرمل الجنوبي بطريقة الخلع والكسر بعد التأكد من خلوها من ساكنيها كما اعترف بإشتراك والده المدعو (مصطفى – ز) مواليد ١٩٧٠ بعدة سرقات والذي تم إلقاء القبض عليه بمحلة قنينص وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وأنه من أرباب السوابق وقام بتصريف المسروقات مع ابنه .

تم استرداد معظم المسروقات وتسليمها لأصحابها أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهما للقضاء أصولاً.

وزارة الداخلية