تعرّفوا إلى ابن ياسر العظمة الشاب الوسيم

يتمتع الفنان السوري ياسر العظمة بشعبية واسعة بسبب الحلقات الكوميدية التي يؤلفها تحت عنوان “مرايا” والتي يتناول فيها مواضيع من الشأن العام بطريقة انتقادية ساخرة. وأخيراً تمكن الناشطون من نشر صورة جمعته مع ابنه أنور وأثارت اهتمام عدد كبير من المتابعين.

ولفت الشاب الأنظار بوسامته، وهو ما ركّزت عليه غالبية التعليقات. كما تناولت درجة الشبه وبين وبين والده الفنان القدير. ورأى بعض الناشطين أنه يشبهه بالكثير من الملامح، بينما أشار آخرون إلى العكس.

يُذكر أن العظمة أنجز أخيراً نسخة جديدة من السلسلة الانتقادية الكوميدية “مرايا”. ومن المتوقع أن يجمع العمل عدداً من أبرز وجوه الشاشة السورية مثل الفنان عابد فهد وفادي صبيح وصفاء سلطان وسوزان نجم الدين ومها المصري ومحمد قنوع وآخرين.

ويأتي هذا بعد ابتعاد العظمة عن عالم الدراما التلفزيونية لمدة تزيد على 7 سنوات حيث كانت سلسلة “مرايا 2013” مع المخرج عامر فهد آخر أعماله.

المصدر: لها

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