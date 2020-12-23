جماعة “إخوان سوريا” يوجهون شكراً لألمانيا

أعربت جماعة “الإخوان المسلمين” في سوريا، عن شكرها للحكومة الألمانية لقاء الموقف الإنساني الداعم للشعب السوري في المحافل الدولية، وعلى استقبالها وحسن معاملتها لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين في الأراضي الألمانية.

وقالت الجماعة، في بيان مقتضب، إن ألمانيا وقفت موقفاً إنسانياً مشرفاً في جلسة مجلس الأمن الأربعاء الماضي، حين حمَّلت الجماعة “روسيا والصين” مسؤولية عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى الشمال السوري باستخدامهما حق النقض ضد قرار يمدد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود في تموز يوليو الماضي.

وكان قال السفير الألماني كريستوف هوسغن، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول سوريا، الأربعاء، إنّه “من السخرية للغاية أن نأسف لعدم تمكّن السلع الإنسانية من الوصول إلى سوريا، في حين أنّنا شهدنا في نفس هذا المكان في تمّوز/يوليو كيف منعت روسيا والصين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى هذا البلد”.

وكانت موسكو وبكين استخدمتا في مطلع تمّوز/يوليو الماضي حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور مشروع قرار ألماني- بلجيكي يمدّد آليّة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدّة عام واحد عبر معبرين حدوديين مع تركيا.

فيما رد نائب السفير الروسي دميتري بوليانسكي على السفير الألماني بالقول: إذا خذل المجلس سورية، فهذا خطأ السلوك المنافق لألمانيا والغرب.

وأضاف «لقد جعلت هذا اللقاء أغنيتك يا بجعة (…) ولكن بصراحة لن نشعر بغيابك شكراً لك، مضيفاً أنّ العديد من أعضاء الأمم المتحدة الذين طالبوا من قبل بأن تكون ألمانيا عضواً دائماً في مجلس الأمن، يطرحون الآن على أنفسهم أسئلة حول ما إذا كان ينبغي أن نسمح بهذا القدر من السخرية في هذه القاعة، قال الدبلوماسي الروسي.

وتنتهي عضوية ألمانيا في مجلس الأمن الدولي في 31 كانون الأول/ديسمبر بعدما شغلت على مدى عامين مقعداً غير دائم في هذه الهيئة الأممية. وكانت هذه هي آخر جلسة مقرّرة لمجلس الأمن حول سوريا هذا العام، وبالتالي الأخيرة التي ستتمكن فيها ألمانيا من الإدلاء بدلوها بشأن هذا الملف.

وكالات