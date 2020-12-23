زراعة اللاذقية: أكثر من 11 مليار ليرة تم توزيعها على المتضررين من الحرائق

بينت مديرية زراعة اللاذقية أن مجموع مبالغ التعويضات الموزعة على المزارعين المتضررين من الحرائق التي نشبت في ريف المحافظة خلال الفترة من 9 – 10 تشرين الأول الماضي تجاوزت 11,166 مليار ليرة سورية.

وأوضح مدير الزراعة، منذر خيربك، أن المبالغ تم توزيعها على 16821 متضررا في مناطق المحافظة الأربعة لافتا إلى أن المديرية لا تزال تستقبل اعتراضات من المواطنين #المتضررين لتقييم الأضرار في أراضيهم الزراعية حيث تسلمت حتى الآن 3163 اعتراضا تركزت في معظمها بمنطقة القرداحة.

وأكد خيربك أن المديرية شكلت 6 لجان مركزية للبت في الاعتراضات وملاحق استمارات التحقق 4 منها تعمل في نطاق منطقة القرداحة ولجنة في منطقتي جبلة والحفة ولجنة أخرى في منطقة اللاذقية.

الوطن