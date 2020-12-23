للمرة الأولى… فيديو يوثق لحظة اغتيال سليماني والمهندس

نشرت قناة عراقية على “تلغرام” مقطع فيديو، قالت إنه يوثق لحظة اغتيال قاسم سليماني، قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي المقطع الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت ما تعرف بـ”شبكة الإعلام المقاوم” أنها جمعت لأول مرة، ما التقطته كاميرات المراقبة لعملية الاغتيال في فيديو واحد.

وأشارت إلى أن الفيديو يوثق لحظة اغتيال سليماني، ونائب قائد “الحشد الشعبي” في العراق، أبو مهدي المهندس ورفاقهما.

فيديو تفصيلي وحصري

لمشاهد تعرض لأول مرة لجريمة المطار التي استهدفت قادة النصر الشهيد الجنرال قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقهما#شبكة_الإعلام_المقاوم pic.twitter.com/Fp6rXZ9UoS — Moslem (@Moslem19584142) December 23, 2020

​وفي منتصف الشهر الجاري توعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، بالانتقام من منفذي وآمري اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وكان سليماني والمهندس وآخرين لقوا مصرعهم في ضربة جوية أمريكية استهدفت موكبهم قرب مطار بغداد في مطلع العام الجاري.

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