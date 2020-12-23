ما الذي يقوله شكل أنفكم عن شخصيتكم ؟

الأنف المقعر



أنف مارلين مونرو! اعتبر في أغلب الأحيان الأنف المثالي، مجوف قليلاً في الوسط، الرأس ينطلق نحو الأمام بشكل خفيف جداً. كل الذين يتمتعون بهذا الأنف هم أشخاص حساسون بشكل كبير، وأحياناً ضعفاء أيضاً، وقلبهم على يدهم. احرصوا على ألا تسببوا لهم الأذى لأنهم، بسبب حساسيتهم الكبيرة، من السهل أن ينجرحوا. مارلين مونرو وكاتي بيري هما مثالان بارزان.

الأنف المعقوف

يمكن تمييزه بسهولة، هذا الأنف يشبه أحياناْ أنف الطير. إنه رفيع ولديه شكل نموذجي مع انحناء خفيف في الوسط. صاحبه يتمتع بشخصية حازمة وطبع قوي، واثق من نفسه ومبدع لدرجة أن آراء الغير لا تدخل في حساباته في لحظة اتخاذ القرار. جون لينون هو مثال كامل لهذا الشكل.

الأنف المستقيم أو اليوناني

الأنف المستقيم أو ما يسمى أيضاً الأنف اليوناني، هو أنف يوصف غالباً بالكامل وهناك سبب وجيه لهذا : كان اليونانيون القدماء يعتبرونه الأنف الكامل وخصوصاً من الناحية الجمالية. الرأس مستدق والمنخران ضيقان، إنه أنف الأشخاص المخلصين، اللامعين والحازمين مع أنهم خجولون ويجدون أحياناً صعوبة في التعبير عن ما يشعرون به. شين بين يمثل جيداً هذه الفئة.

الأنف المحدب أو الروماني

يتميز هذا الأنف بانحناءة كبيرة في الوسط. نجد أحياناً تجويفاً خفيفاً عند بداية الأنف، أو أيضاً ناحية الطرف. هذا يكشف بشكل عام عن طبيعة القائد القوية. الكاريزما تترافق دائماً مع هذا الأنف. الأشخاص الذين يملكون هذا الأنف يعرفون كيف يجعلون الآخرين يستمعون ولديهم طريقتهم في التأثير بشكل قوي في الناس. إنهم غالباً عاملون مجدون يعرفون كيف يستفيدون من عملهم. إنهم أيضاً أناس منظمون جداً. لينكولن هو أحد أعضاء نادي الأنوف الرومانية.

الأنف النوبي

طويل وعريض عند قاعدته، إنه أنف كريم بشكل كامل. خذوا باراك أوباما مثالاً. إنهم أشخاص حيويون في الغالب وفضوليون يعشقون إيجاد حلول للمشاكل. صريحون، منفتحون وإيجابيون، هؤلاء الذين يملكون هذا الأنف يميلون بطبيعتهم لمساعدتكم في البحث عن حلول وهذا ما يجعلهم ظرفاء ومحببين في عيونكم.

الأنف المسطح

منتشر جداً عند الأشخاص ذوي الأصول الأفريقية أو الأسيوية، إنه مسطح وقصير جداً، مع منخرين عريضين ورأس مستدير غالباً. إنهم غالباً أشخاص جذابون جداً بطبع نشيط وحيوي. شكلهم يوحي بالتعاطف والهدوء، ولكن انتبهوا : لا تحاولوا استغلال صبرهم. غضبهم قد يكون مرعباً ! هذا النوع من الأنوف أجمل بكثير مع ابتسامة !

الأنف الأفطس

الأنف الأفطس ليس مستديراً ولا مسطحاً. لكنه بالعكس قصير جداً. أيما ستون هي المثال النموذجي لهذا الأنف. الأشخاص ذوي الأنف الأفطس صريحون لا يتلاعبون. هذا النوع من الأنوف يترافق بشكل كبير مع الأشخاص الذين يتابعون كل ما يباشرون به إلى نهايته.

الأنف المنحرف

تعبير ” أنف منحرف ” قد لا يكون لطيفاً جداً… على كل حال، هذا النوع من الأنوف يتمتع ببعض السحر ! نجد هذا الأنف غالباً عند بعض الرياضيين، وقد يكون نتيجة ضربة أو قد يكون أيضاً وراثياً. Owen Wilson هو من فئة الأنوف المنحرفة. أولئك الذين يمتلكون هذا الأنف بشكل طبيعي لديهم جاذبية وسحر خاصين. شخصية هذا الأنف غالباً ما تكون كريمة، متعاطفة وتضفي حماسة على كل ما تقوم به.

في المرة المقبلة التي تقابلون فيها أحداً، فقد أصبحتم تعرفون ما الذي سيلفت انتباهكم. انظروا إلى أنفه، وهو سيخبركم الكثير عن شخصية من يقف أمامكم.

لكن عليكم أن تنتبهوا إلى أن الأمر بأكمله هو مجرد نظرية. لا يجب أن تحكموا على الأشخاص وكأنها قاعدة مطلقة. كل شخص لديه شخصيته الخاصة بصرف النظر عن شكله. ما يجب أن نحسب حسابه هو الداخل بالتأكيد وليس الشكل الخارجي.

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