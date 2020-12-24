فرنسا تمنح الجنسية للمهاجرين الذين ساعدوا في محاربة كورونا

قررت السلطات الفرنسية منح الجنسية للمهاجرين الذين ساعدوا البلاد في مكافحة وباء كورونا.

ووفقا لوكالة “بي بي سي” البريطانية، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن تسهيل إجراءات التجنيس للعاملين في مجال الرعاية الصحية وعمال النظافة وموظفي المتاجر.

وبحسب الوكالة، تم استلام نحو 2890 طلبًا، وأكثر من 700 شخص قد حصلوا على الجنسية أو هم في المراحل النهائية للحصول عليها.

وطبقا للقانون الفرنسي يحتاج المواطن الأجنبي، من أجل الحصول على الجنسية الفرنسية، العيش في الدولة مدة خمس سنوات، وإثبات وجود دخل ثابت واندماج في المجتمع الفرنسي. في حين سمحت الحكومة الفرنسية للمهاجرين الذين عملوا في “الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا” الحصول على الجنسية بعد عامين من العيش في فرنسا كعربون امتنان لهم.

ووفقًا لأحدث البيانات، تم اكتشاف 2547643 حالة إصابة بفيروس كورونا في فرنسا. وتوفي أكثر من 61820 شخصا.