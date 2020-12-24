توقعات الأبراج اليوم الخميس 24 ديسمبر

الحمل 21 آذار – 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،يفضل أن تبقى نائما، لأن النهوض من السرير قد يغير بمزاجك، تشعر بالملل والكآبة من هذا اليوم الكئيب الذي تكثر به الأحداث السيئة والمشاكل، وبخاصة في مضمار علاقاتك الشخصية.

الثور 20 نيسان – 20 أيار

عزيزي برج الثور،يوم تغيير المخططات وقلب البرامج، فلا تستغرب من أن تتغير كل مواعيدك لهذا اليوم، كما أن المفاجآت تلعب دورا مهما بأن تجعلك عصبيا وغير هادئ، وبخاصة منذ الصباح وحتى ما بعد الظهر.

الجوزاء 21 أيار – 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء،يوم يحمل مشاعر مختلفة بالنسبة إليك، فالصباح يحمل بعض التأخير والتشاؤم على بعض الأخبار التي تنتظرها، مع بعض المشاكل العابرة، لكن سرعان ما يذهب كل هذا بحلول الظهيرة التي تعدك بتغير برامجك إلى الأفضل، قضاء المساء خارج المنزل أفضل من البقاء داخله لتنافر بينك وبين أحد أفراد عائلتك.

السرطان 21 حزيران – 22 تموز

عزيزي برج السرطان، يوم لطيف، فالضغوط قد ذهبت وتشعر بالراحة وأنت تعالج أعمالك بكل هدوء. يوم جيد لاتخاذ مبادرة من ناحية العمل أو القيام بالبيع والشراء، فإن النجاح سيكون من نصيبك إن شاء الله.

الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، ليس كعادتك، فأنت بالعادة لا تصحو إلا بألف منبه وصراخ من أهل بيتك كي يقوضوك، لكنك اليوم تصحو نشيطا لأن لديك العديد من الأمور بانتظارك بالمكتب، يوم مفعم بالأحداث السارة والتي تجعلك تنسى ما تعبت من أجله في الأسبوع الماضي. المساء أيضا جيد.

العذراء 23 آب – 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، ما تزال لا تعيش في أفضل أيامك، وذلك للمشاكل التي تواجهك ومزاجك الذي لا يتحسن، فترتا الصباح والظهيرة هما الأصعب بالنسبة إليك، وقد تتحسن الأمور قليلا في المساء.

الميزان 23 أيلول – 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان،العمل هو أكثر ما يهمك اليوم، لأن لديك الكثير من الأمور المهمة، التي يمكن أن تؤثر على مسيرة حياتك بالمستقبل. قد تستغرب من نفسك فأنت دبلوماسي على غير العادة، لشعورك بالحاجة إلى استغلال بعض الفرص.

العقرب 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،يوم لطيف رومناسب للانتهاء من أعمالك المتراكمة، ووضع النقاط على الحروف، تبدأ نهارك مبكرًا، لأن لديك الكثير من المشاريع واللقاءات الناجحة، عليك بالاستمتاع بهذا اليوم الجميل وبخاصة لمواليد 5 إلى 11 تشرين الأول (أكتوبر) فهم الأكثر حظأ.

القوس 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،يوم من أجمل الأيام بالنسبة إليك، فكل الأجواء حولك تجعلك سعيدا ومبتسمًا. يوم جيد لاقتناص الفرص والقيام بالمبادرات والأفعال، لأن الحظ يقف إلى جانبك، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة.

الجدي 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،تبدأ نهارك بداية هادئة جدا حتى فترة الظهيرة؛ حيث ستضغط الأعمال عليك بكل قوة وتجد نفسك بين أوراقك تائها ماذا تفعل، فمن الأفضل عدم تأجيل أي من أعمالك المهمة.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو،تصيبك الكآبة والملل منذ بداية هذا اليوم، تقبل على يوم هادئ وليس به أي أحداث تذكر، تخطط للخروج من عملك في فترة الظهر للقيام ببعض التزاماتك الشخصية. موعد في فترة ما بعد الظهر قد يتأجل، ما يعمل لديك بعض الإرباك.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،ما تزال في أسوأ الفترات في هذا الشهر، وبخاصة إذا كنت من مواليد 12 إلى 22 آب (أغسطس)، فأنت قد تعاني من بعض الأحداث عند الصباح تجعلك عصبيًا، فمن الأفضل الابتعاد عن أي قرار ولو كان صغيرًا، لأنه قد يكون خاطئاً.

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