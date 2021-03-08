توقعات الأبراج اليوم الاثنين 8 مارس

برج الحمل 21 آذار – 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،يوم ممتاز وتلاحظ أنك قوي ونشيط ومختلف عن الأيام السابقة، الحظ يزورك اليوم ليزيح بعض الهموم والمشاكل التي أحاطتك، الابتسامة لا تغادر شفتيك في المساء وفرصة جيدة لعمل بعض المخططات مع الأصدقاء لتقضية أمسية شيقة.

برج الثور 20 نيسان – 20 أيار

عزيزي برج الثور، أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل، وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك الشخصية أيضًا. يؤثر ذلك على الآخرين لما لك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة.

برج الجوزاء 21 أيار – 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، أنت تشعر بالتجديد والحيوية، خاصة عندما تكتسب وتستشعر الإشارات الإيجابية من محيطك. عليك الآن البدء في مشروعات معتمدًا على خيالك وإبداعك الشخصي. بفضل ثقتك بالنفس الفطرية.

برج السرطان 21 حزيران – 22 تموز

عزيزي برج السرطان،خرجت من الدوامة التي عشت بها في الأيام الماضية وتبدو أفضل حالاً، لكن الأعمال لا تتركك وشأنك وتحاول الضغط عليك بكل قوتها وبالأخص في فترتي الصباح والظهيرة.

برج الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد،ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف، وستجد حاليًا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة، بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي. مع ذلك.

برج العذراء 23 آب – 22 أيلول

عزيزي برج العذراء،تشعر بقوة بدنية وذهنية أكبر من ذي قبل، وقد حان الوقت لاتخاذ القرارات الصعبة التي طالما أجلتها. اتخذ الوقت اللازم وقم بإعادة النظر مرة أخرى جليًا في تفاصيل الأمور قبل البت فيها واتخاذ القرار.

برج الميزان 23 أيلول – 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، أنت ناجح في كل ما يخص العمل، والقرارات الهامة التي اتخذتها أثبتت صحتها. لكن يجب أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه دائمًا عند التفكير في المشروعات. أنت مفعم بالحيوية.

برج العقرب 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،تستمر الفترة العصيبة، فاليوم عليك الانتباه لكل ما تفعله وأن تتوخى الحذر في كلامك وقراراتك. يوم فيه المشاكل قد تقف لك بالمرصاد في كل ما تقوم به، أما في فترة المساء فإن الأجواء العصيبة والمتوترة قد تسيطر عليك مما يجعلك تشعر ببعض الكآبة والملل.

برج القوس 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس،الأعمال تأخذ وقتك بشكل كبير يا عزيزي ولديك العديد من الأمور للقيام بها وخاصة في فترتي الصباح والظهيرة. في فترة ما بعد الظهر تكثر تحركاتك ولديك العديد من الالتزامات على نطاق العائلة.

برج الجدي 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي،تغمرك الحيوية والنشاط ويغمرك حب الاستطلاع والاستكشاف، وإن كان الأمر بيدك لذهبت في مغامرة استكشافية. استسلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع بعض الأسابيع لتسافر عبر العالم.

برج الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو،أنت في السماء بعدما كنت في أعماق الأرض. فأنت تلاحظ التغيير في مزاجك ونفسيتك والنشاط يدب في أوصالك لتقوم بأعمالك على خير وجه. بعض الأخبار السعيدة قد تستقبلك في فترة ما بعد الظهر لتجعل مزاجك أفضل.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت،أنت مفعم بالطاقة والتفاؤل، ولا عجب أن كل شيء تواجهه ينجح بسرعة وبكفاءة ويثمر نتيجة جيدة. إعجاب كل من حولك بك واضح ويعزز من ثقتك بذاتك. لكن احذر من التمادي في الأهداف نتيجة للغرور لأن هذا الحظ الجيد الواضح سرعان ما سيتحول إلى سوء حظ.

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