“أسنانك علينا”.. إطلاق منصة علاج مجاني للأسنان في دمشق

بسبب التكلفة العالية لعلاج الأسنان والتي بات الكثير غير قادر على تحمل نفقاتها مقارنة مع الدخل المحدود للعائلات السورية، أطلق مجموعة من الشباب والشابات المتطوعين ضمن منصة الصحة السورية MedDose، مشروع منصة صحة الفم “العلاج المجاني للأسنان”.

وفي التفاصيل، أوضح مصدر في فريق منصة صحة الفم لموقع “أثر برس” أن المشروع يهدف إلى تأمين العلاج المجاني للمرضى الذين يعانون من مشاكل سنية ولثوية، إشراف كادر طبي متميّز.

وبين الفريق أن المنصة صلة وصل بين المريض وجامعة دمشق، حيث يتم التواصل مع المنصة عبر الرسائل، وإعطاء تفاصيل عن الحالة المرضية، وخلال مدة لا تتجاوز الـ 10 أيام للحالات غير الإسعافية يتم التواصل مع المريض، وإعطاء الموعد لبدء العلاج، الذي سيكون ضمن كلية طب الأسنان بجامعة دمشق، من خلال طلاب طب الأسنان في السنوات السريرية (الرابعة والخامسة) تحت إشراف دكاترة الماجستير والدكتوراه، وتحت تنظيم ومراقبة تضمن أفضل علاج لكل حالة.

أما عن الحالات الإسعافية فأكد المصدر أنه سيكون لها الأولوية بتحديد الموعد خلال مدة أقصر نتيجة للحاجة المستعجلة للعلاج.

ولفت الفريق إلى أن المنصة ستبدأ العمل حالياً في العاصمة دمشق، وستشمل كافة المحافظات السورية خلال فترة قصيرة، بانتظار الموافقات الرسمية.

اثر برس

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