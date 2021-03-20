الولايات المتحدة تعلن عن موقفها من إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا

صرح نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة بالإنابة، جيفري ديلورنتس، بأن إدارة الرئيس جو بايدن لن تعترف بنتائج الانتخابات في سوريا إذا لم يتم التصويت تحت إشراف الأمم المتحدة ويراعي وجهة نظر “المجتمع السوري بأسره”.

وبحسب ما ذكره موقع “ريافان”، اتهم الدبلوماسي الأمريكي السلطات السورية بأنها تنوي “استغلال الانتخابات” المقرر إجراؤها في مايو “لتأكيد شرعية” الرئيس السوري بشار الأسد.

وشدد ديلورنتيس على أن الإدارة الأمريكية الحالية تعارض إجراء انتخابات “غير حرة” لا تخضع لإشراف الأمم المتحدة، على حد تعبيره.

وأضاف ديلورنتيس: “نواصل التأكيد بحزم على أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو دفع العملية السياسية التي تفي بالشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2254″.

فيما تؤكد دمشق على أن الانتخابات الرئاسية السورية هي شأن داخلي سوري, كما كانت الانتخابات الرئاسية الامريكية شأناً داخلياً أمريكياً, ولا يجوز لأي دولة أجنبية التدخل في هذه الانتخابات أو أت تملي ارداتها فيها.

وتحتفظ الولايات المتحدة بقوات لها في شرقي سوريا بشكل غير شرعي بالقرب من حقول النفط وتدعم ما يسمى بـ”قسد” (قوات سوريا الديمقراطية)، كما تتواجد قوات أمريكية في قاعدة “التنف” جنوبي سوريا، فيما أكدت دمشق في وقت سابق أن الجيش السوري سيتوجه إلى شرق الفرات بعد تحرير إدلب.