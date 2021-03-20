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الدفاع الروسية تكشف عن مخطط خطير يجري الاعداد له في ادلب

الدفاع الروسية تكشف عن مخطط خطير يجري الاعداد له في ادلب

‏20 دقيقة مضت الاخبار 107 زيارة

الدفاع الروسية تكشف عن مخطط خطير يجري الاعداد له في ادلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي تنظيم “هيئة تحرير الشام” الإرهابي يخططون لاستفزازات باستخدام مواد سامة بشمال شرقي محافظة إدلب السورية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري، ألكسندر كاربوف، اليوم الجمعة، إنه “حسب المعلومات المتوفرة، يخطط المسلحون لتنظيم هجوم كيميائي مفبرك لاتهام القوات الحكومية السورية باستخدام السلاح الكيميائي ضد السكان المدنيين”.

ورصد المركز الروسي عملية قصف بالهاون في محافظة الرقة من الأراضي تحت سيطرة القوات التركية.

ودعا مركز المصالحة الروسي قادة الجماعات المسلحة في سوريا إلى التخلي عن النشاط الاستفزازي والانضمام إلى جهود التسوية السلمية في سوريا.

المصدر: “تاس”

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وكالة أوقات الشام الإخبارية | شام تايمز
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