حفاظاً على خصوصية محادثاتكم.. 8 حيل لا تفوّت لمستخدمي أندرويد وآيفون

تطور شركات التطبيقات من أدوات سلامتها وحمايتها لخصوصيات مشتركي حساباتها على الدوام.

وقد أعلن واتساب عن هذه الحيل التي يجب على المستخدمين فعلها للمساعدة في الاستمرار باستخدام محادثاتهم الهاتفية بسلاسة بعيداً عن الفوضى.

وتقول كاثرين هارنيت، مديرة السياسة العامة في واتسآب: “كلما عشنا حياتنا عبر الإنترنت، كان علينا توفير المزيد من الحماية. ولهذا السبب تتم حماية مكالماتك ورسائلك الشخصية على واتسآب عن طريق التشفير التام بين الأطراف”.

وأضافت: “هذا يعني أنه لا يمكن لأي شخص آخر قراءتها، ولا حتى واتسآب. ولكننا نقدم أيضًا مجموعة من الإعدادات الاختيارية للمساعدة في التحكم في خصوصية الحسابات وسلامتها”، بحسب صحيفة Express البريطانية.

1. حذف مساحة التخزين

استخدم وظيفة “إدارة التخزين” في التطبيق لمراجعة وحذف العناصر التي يزيد حجمها عن 5 ميجابايت. والتحقق من الدردشات الفردية لمعرفة مقدار السعة التخزينية التي تستخدمها.

يمكن أرشفة جميع المحادثات غير المرغوبة بها ومسحها وحذفها بسرعة ببضع نقرات بسيطة. وذلك من خلال قسم الدردشات في إعدادات التطبيقات.

2. حماية ذاكرة الهاتف

قم بإيقاف خدمة حفظ الصور ومقاطع الفيديو التلقائية في ألبوم الكاميرا والتي تملأ ذاكرة الهاتفك. وذلك عن طريق التوجه إلى قسم الدردشات في إعدادات التطبيق، وقم بإلغاء تنشيط مفتاح “حفظ في Camera Roll”.

3. حماية خطة البيانات

قم بتقليل البيانات التي يستخدمها التطبيق من خلال تخصيص إعدادات التنزيل التلقائي. مما يتيح التحكم في وقت تنزيل الملفات والوسائط.

توجه إلى ضبط “التخزين والبيانات” في الإعدادات. ثم اختر ما إذا كان يمكن تنزيل الصور والصوت والفيديو والمستندات تلقائيا باستخدام شبكة الواي فاي والبيانات.

4. مغادرة المجموعات

غادر المجموعات غير المرغوب بها، أو قم باختيار كتم المجموعات أو أرشفتها، يمكن القيام بهذه الخطوة من خلال فتح “الدردشة الجماعية”. والنقر على موضوع المجموعة وانتقل للأسفل لرؤية خيار “خروج من المجموعة” أو”كتم الصوت”.

5. إخفاء الرسائل

استخدم خاصية “اخفاء الرسائل” والتي ستؤدي إلى جعل أي رسائل جديدة في المحادثات تختفي بعد سبعة أيام. كل ما عليك فتح الدردشة والنقر على اسم جهة الاتصال والتمرير لأسفل لرؤية خيار “اخفاء الرسائل” ثم تحديد “تشغيل”.

6. تحديث الخصوصية

يمكن التحكم في من يمكنه رؤية اشعارات القراءة، وآخر ظهور، وصورة الملف الشخصي، والرسالة التعريفية بحسابك. يمكن القيام بتحديث هذه الإعدادات عبر التوجه إلى الحساب في الإعدادات، ثم النقر فوق الخصوصية. وتغيير أي من هذه الإعدادات ليراها “الجميع”، أو “جهات الاتصال فقط”، أو “لا أحد” على الإطلاق.

7. حظر المستخدمين

يمكن حظر أي شخص غير مرغوب به على التطبيق، وذلك من خلال التوجه إلى إعدادات الخصوصية. والنقر فوق “حظر” ثم أضف “جهات اتصال” أو الرقم المجهول الذي ترغب في حظره.

8. التحقق بخطوتين

تضيف خاصية “التحقق بخطوتين” هي ميزة اختيارية تضيف المزيد من الأمان إلى حساب واتساب. ويمكن تفعيل الخاصية عن طريق فتح الإعدادات، والنقر فوق الحساب و”التحقق بخطوتين”، ثم اضغط على “تمكين”.

عند تمكين الخاصية، سيكون لديك خيار إدخال عنوان البريد الإلكتروني. ما يسمح للتطبيق بإرسال رابط إعادة تعيين عبر البريد الإلكتروني في حالة نسيان رقم التعريف الشخصي، وزيادة حماية الحساب.

اقرأ أيضا: نصائح لك عند شحن هاتفك في السيارة.. تعرف عليها