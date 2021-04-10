رئيس الوزراء السوري يزف البشرة للسوريين

حدد رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس يوم الثلاثاء القادم موعدا لعودة وضع المشتقات النفطية إلى الاستقرار في البلاد.

وخلال اجتماع موسع مع مسؤولي محافظة حلب قال عرنوس إن تحسن واقع المشتقات النفطية سيرافقه تحسن أكيد على صعيد الكهرباء، حسب ما نقلت وسائل إعلام سورية مواكبة للاجتماع.

وكانت وزارة النفط أعلنت اليوم أن مصفاة بانياس عادت إلى العمل “بعد توافر النفط الخام”.

ولاحقا نشرت الوزارة تصريحا مصورا لمدير المصفاة محمود قاسم قال فيه إن شركة مصفاة بانياس عادت إلى العمل بطاقة إنتاجية ممتازة، وأن ذلك “سيساعد في طرح كميات أكبر من المشتقات النفطية في الأسواق المحلية، وسيلحظ السوق هذا الارتياح قريبا جدا”.

المصدر: وسائل إعلام سورية