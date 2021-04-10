توقعات الأبراج اليوم الأحد 11 نيسان

برج الحمل 21 آذار – 19 نيسان

عزيزي برج الحمل،يوم هادئ يمر عليك، ما يشعرك بالملل وتعد الساعات، لكي تمضي هذا النهار، في فترة الظهيرة تتعرض لموقف لن تحسد عليه في العمل، فحاول أن تتمالك نفسك وتهدأ لأن أي فعل قد تقوم به لن يفيدك.

برج الثور 20 نيسان – 20 أيار

عزيزي برج الثور، تصرفاتك تدعو للريبة، فأنت غريب وكلامك غريب بعض الشيء، ولا أحد يفهم عليك ما تقول فأنت عصبي والمشاكل اليوم تجعلك متوترًا جدًا.

برج الجوزاء 21 أيار – 20 حزيران

عزيزي برج الجوزاء، إنك فعال في كل ما تفعل، في العمل أنت سيد الأحكام والقرارات والحظ يدعمك في كل ما تقوم به اليوم. حاول أن تكون عادلاً عند طلب رأيك في موضوع معين في فترة الظهيرة، بيع وشراء عقار أو أسهم في فترة ما بعد الظهر، قد يطرح عليك فمن الأفضل استغلال العرض.

برج السرطان 21 حزيران – 22 تموز

عزيزي برج السرطان، تشعر بالتعب اليوم لكثرة الأعمال التي قد تواجهك منذ الصباح وحتى المساء، فحاول الاستعداد لكمية العمل الذي سيزورك. إحساس بالكآبة والملل قد يصيبك في فترة ما بعد الظهر، لكن من الروتين وليس من أمر آخر.

برج الأسد 23 تموز – 22 آب

عزيزي برج الأسد، ، المسلسل الهندي التراجيدي الذي بدأ أمس يستمر لليوم الثاني، انتبه ثم انتبه فلا داعي لأن تقودك انفعالاتك وجرأتك إلى الهاوية. ضغوط العمل ومشاكله تشعرك بالاكتئاب الذي لا مفر منه في فترة الظهيرة وما بعدها، لذلك كن مستعداً.

برج العذراء 23 آب – 22 أيلول

عزيزي برج العذراء، أنت لا تستطيع التركيز على شيء، فعقلك مشغول بأمور كثيرة، الأعمال تضغط عليك منذ الصباح وحتى وقت متأخر من المساء، لكنك تبدع بما تقوم به، فاليوم هو يوم القرارات والمبادرات بعد أن توقفت لأكثر من أسبوع.

برج الميزان 23 أيلول – 22 تشرين الأول

عزيزي برج الميزان، ما يزال عليك يا صديقي أخذ الحذر في تصرفاتك وأفعالك، فلديك الكثير لتهتم به، وقد تجعلك كثرة الأحداث تفقد التركيز وعصبيا بعض الشيء، كما أن الأعمال قد تضعك في موقف حرج في فترة ما بعد الظهر.

برج العقرب 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

عزيزي برج العقرب،تدخل في حسابات مع نفسك، ولديك الكثير من القرارات لتقوم بها في هذا اليوم المصيري الذي يتضمن الكثير من التغييرات التي قد تكون لمصلحتك، إذا أحسنت الاختيار وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة.

برج القوس 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول

عزيزي برج القوس، تستيقظ منذ الصباح نشيطا وتريد القيام بكل أعمالك بسرعة. يوم جيد للقرارات وأيضا للمبادرة ببعض الأمور الصعبة. في فترة ما بعد الظهر قد يصلك خبر معلق منذ فترة يزيد سعادتك.

برج الجدي 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

عزيزي برج الجدي، عليك بالنيل من هذا اليوم، فالفلك يقف في صفك ويدعمك، قد تكون فترة الصباح غير مشجعة، لكن منذ الظهيرة تبدأ أمورك بالانتعاش وخبر قد يصلك يفرحك كثيراً وبخاصة على الصعيد العاطفي، المساء جيد للخروج والاستمتاع بوقتك مع الأصدقاء.

برج الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

عزيزي برج الدلو،يوم جيد فحاول استغلاله لفعل ما تريد في العمل، لأن الحظ يدعمك بقوة في هذا المجال، في فترة الظهيرة تنجز أعمالك بكل براعة ودقة، ما يجعلك تنال تقدير رؤسائك، كما عليك الحذر على جيبك من المصاريف الزائدة في فترة ما بعد الظهر.

برج الحوت 19 شباط – 20 آذار

عزيزي برج الحوت، اهدأ واستعمل الغيارات العكسية بهذا اليوم المتوتر، ضغوطات الصباح لا مفر منها، فحاول الهدوء وعدم اتخاذ القرارات. أما في الظهيرة فقد تشعر بتوعك صحي يؤثر على جهازك التنفسي أو على معدتك.

إقرأ أيضاً: خطوة واحدة يقوم بها مواليد 4 أبراج تأتي بالحظ السعيد