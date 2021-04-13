كيف تعرف ما إذا كانت كاميرا الويب الخاصة بك تتجسس عليك

كيف تعرف ما إذا كانت كاميرا الويب الخاصة بك تتجسس عليك ، تعد كاميرات الويب جزءًا مهمًا من الكمبيوتر المحمول.

سواء كانت بهدف اجتماعات فريقك الرسمية أو محاضرات عبر الإنترنت أو محادثات غير رسمية مع الأصدقاء والعائلة، لا يمكننا الاستغناء عن كاميرا الويب. ولكن، في حالات مختلفة، عرضت كاميرات الويب نفسها على أنها خطر أمني.

على سبيل المثال، اختراق خدمة Zoom الذي تم مؤخرًا. لدرجة أن العديد من رؤساء الدول والمشاهير والعديد من الآخرين بدأوا في حجب كاميرات الويب الخاصة بهم عبر لاصق.

ولكن اعتبارًا من الآن، إليك شيء نحتاج إلى التفكير فيه، وهو أنه لا يمكننا الاحتفاظ بكاميرات الويب ملصقة طوال الوقت. قد يتجسس المتسلل على كاميرا الكمبيوتر المحمول حتى أثناء محادثة فيديو مع شخص ما.

إذن، ما هي بعض الدلائل الواضحة وغير الواضحة على أن أحد المتسللين يتجسس عليك عبر كاميرا الويب الخاصة بك؟. هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا المقال الجديد والمفيد.

كيف تعرف ما إذا كانت كاميرا الويب الخاصة بك تتجسس عليك

هناك العديد من الإشارات والدلائل التي تخبرك بأنه أحد ما قد بدأ في التجسس على كاميرا الويب الخاصة بك. حيث أن متابعة هذه الدلائل من الممكن أن تساعدنا في الكشف عن عملية الاختراق هذه لكاميرا الويب الخاصة بنا.

تحقق دائمًا من الملفات التي لم تقم بإنشائها

بعد تسجيل اللقطات أو الفيديو من خلال كاميرا الويب الخاصة بك، قد يقوم أحد المتطفلين بحفظ اللقطات في وحدة تخزين الكمبيوتر. هذا يعني أنه إذا رأيت ملفًا يظهر من العدم، فيجب أن يطلق هذا الأمر الإنذارات لديك بأن خطر ما يحدق بك.

وهذا ليس الشيء الوحيد الذي يجب أن ينبهك. تحقق مما إذا كان قد تم نقل ملفاتك أو مجلداتك الحالية أو إذا رأيت مقطع فيديو جديدًا في مجلد كاميرا الويب. أيضًا، يمكنك دائمًا تعديل إعدادات كاميرا الويب وفقًا لمواصفاتك.

بهذه الطريقة، ستتمكن فورًا من اكتشاف نشاط القرصنة إذا تم تغيير هذه الإعدادات. وبالتالي يمكنك أن تتجنب اختراق كاميرا الويب والتجسس عليك بشكل أكثر حنكة وذكاء.

تحقق من وجود برامج ضارة قد تم تثبيتها في حاسوبك بدون علمك

فكرت يومًا في أن أحد التطبيقات التي يُفترض أنها غير ضارة يمكن أن يكون برنامجًا ضارًا من شأنه أن يسلم التحكم في كاميرا الويب الخاصة بك إلى أحد المتسللين. قد يقوم المتسلل فقط بتثبيت برنامج عن بعد للتحكم في كاميرا الويب الخاصة بك.

واحذر! ليس هناك حد للشر الذي يمكن أن يطلقه الهاكر على أمنك. قد لا ينظر المتسلل عبر كاميرا الويب في حد ذاتها فحسب، بل يبحث أيضًا عن أي جهاز آخر موجود على الشبكة واختراقها لتحكم أكبر وقرصنة أكثر.

أفضل طريقة لدرء البرامج الضارة أن يكون لديك برنامج قوي لمكافحة البرامج الضارة مثبت على الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الشخصي. بالنسبة للخيارات، إليك قائمة ببعض أفضل أدوات مكافحة البرامج الضارة.

Iolo Malware Killer، كما يوحي الاسم، هو أداة مساعدة قاتلة ستعثر على أي برامج ضارة خطيرة على جهاز الكمبيوتر وتزيلها قبل أن تتسبب في أي ضرر إضافي. كما وأن هناك الكثير من التطبيقات والبرامج الأخرى المشابهة. والتي نفضل منها دائمًا البرامج المدفوعة القادرة على الكشف عن البرامج الضارة وتخلصيك منها.

هل تعمل كاميرا الويب الخاصة بك وفقًا للإشارة الخاصة بك أم أنها تعمل من تلقاء نفسها؟

ليس هناك من ينكر حقيقة أن كاميرات الويب الحديثة غنية بالميزات ويمكنها أداء العديد من الوظائف مثل القدرة على التحرك في اتجاهات مختلفة أو القدرة على الدوران، وما إلى ذلك، ولكن، يجب أن تظهر هذه الميزات فقط عند تمكينها.

إذا كانت كاميرا الويب الخاصة بك تعمل أو تدور بدون أوامرك، أو بدأت في التسجيل من تلقاء نفسها فلا بد أن تكون أكثر حذرًا في هذه الحالة.

فهذا الأمر يوحي بأن هناك شخص ما قد بدأ في السيطرة على كاميرا الويب الخاصة بك وقد بدأ بالتجسس عليها. ولهذا ننصحك باستخدام أحد إجراءات الحماية المهمة التي من الممكن ان تحميك.

قد تومض كاميرا الويب التي تم التجسس عليها بشكل غير طبيعي

بالتأكيد، قد يومض مصباح مؤشر كاميرا الويب إذا كانت هناك مشكلة فنية أو ربما يومض بسبب استخدام ملحق أو تطبيق لكاميرا الويب الخاصة بك. عندما يتعلق الأمر بالأمن السيبراني، يجب ألا تترك أي شيء للصدفة لأن كاميرا الكمبيوتر المحمول التي تتجسس عليك قد تومض بشكل غير طبيعي خاصة دون أن تفعل أي شيء.

ولهذا وميض الكاميرا الغير طبيعي والذي يأتي بدون أي ردة فعل منك قد يكون بسبب اختراق هذه الكاميرا والتجسس عليها.

يستقبلك القراصنة بالتهديدات

هذا يمكن أو لا يمكن أن يكون أسوأ كابوس لك. سنخبرك بالسبب: إذا أرسل أحد المتطفلين إليك بريدًا إلكترونيًا أو نوعًا ما من الرسائل بأنه قد اخترق كاميرا الويب الخاصة بك، فسيكون هذا صحيحًا في الغالب إذا كان لديه دليل قاطع على ذلك من خلال مقطع فيديو قد قام بتصويره لك.

في معظم الحالات، إذا تلقيت رسائل إلكترونية عن طريق clickbait، فلا تنقر عليها لأن المخترق قد يضخ فيروسات الفدية في حاسوبك. وبالتالي وقوعك في مأزق أكبر وتتفاقم المشاكل الخاصة بالأمان لديك إلى أبعد الحدود.

عربي تك-Hassan Ali

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