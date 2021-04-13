اجتماع روسي مع قادة فصائل “المعارضة” في درعا..ماذا نتج عنه؟

اجتماع روسي مع قادة فصائل المعارضة في درعا..ماذا نتج عنه؟

أفادت مصادر اعلامية محلية, أن دورية تابعة للشرطة العسكرية الروسية عقدت اجتماعاً مع شخصيات قيادية سابقة في فصائل المعارضة، بينهم قياديين من اللواء الثامن المدعوم روسيّاً، أوّل أمس السبت شمالي درعا.

وعُقد الاجتماع بين الطرفين في مدينة “جاسم” بريف درعا الشمالي، وقد حضره عدد من القياديين السابقين في فصائل المعارضة من أبناء المدينة، ومن بينهم قيادي حالي في اللواء الثامن.

وقال “محمد عساكرة” عضو تجمع “أحرار حوران” المعارض, بأنّ “الشرطة الروسية أثناء الاجتماع أبلغت قياديي منطقة “الجيدور” بوجود خلايا من تنظيم الدولة في مدينة “جاسم” يعيشون بين أهلها، ويقومون باستهداف عناصر من الجيش والأمن السوريين وشخصياتٍ مقرّبة من الشرطة الروسية”.

وأشار “عساكرة” إلى أنّ “القيادات في فصائل المعارضة نفوا خلال الاجتماع وجود أيّة خلية تنتمي لتنظيم “الدولة” في المدينة، وأكدوا للوفد بأنّ أبناء المنطقة هم من حاربوا التنظيم منذ أعوام”.

وفي سياق منفصل، قُتل الشاب “مؤيد أحمد العيشات” جراء عملية استهداف نفذها مجهولون بالرصاص في بلدة “المزيريب” بريف درعا الغربي، ما أسفر عن مقتله متأثراً بجروحه.

وينحدر “العيشات” من بلدة “تل شهاب” غرب درعا، ويعمل حالياً في صفوف الفرقة الرابعة، عقب إجراءه لعملية التسوية في 2018، وعمل سابقاً في إحدى فصائل الجيش الحر في المنطقة.

ويشار إلى أنّ 3 ضباط من الأمن السياسي السوري استشهدوا الجمعة الماضية، إثر وقوعهم بكمين نصبه مجهولون في ريف درعا الشمالي.

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