تحسن مرتقب بواقع الكهرباء بعد زيادة «الفيول» بنسبة 70 بالمئة

فادي بك الشريف

علمت «الوطن» أن وزارة النفط والثروة المعدنية أقرت زيادة كمية المازوت الموزعة عبر (محروقات) إلى المحافظات السورية كافة بما يعكس تحسناً في الكميات الموجودة، وبموجب ذلك تمت زيادة عدد الطلبات اليومية من المادة المخصصة للتدفئة وقطاع النقل وغيرها، الأمر الذي سينعكس على مختلف الفعاليات القائم عملها على مادة المازوت وذلك بعد عمل المصفاة والانفراجات الحاصلة على واقع المحروقات ومادتي المازوت والبنزين والفيول.

«الوطن» تواصلت مع مدير التشغيل والصيانة في شركة (محروقات) عيسى عيسى للتأكد من تفاصيل الموضوع والوقوف على حيثياته وعدد الكميات، وقد كشف لها عن زيادة عدد كميات وطلبات المازوت لواقع 3 آلاف طلباً في مختلف المحافظات بزيادة تصل إلى 1000 طلب، علماً أن الطلبات كانت 2000 طلباً.

وأوضح عيسى أن عدد الكميات الإجمالية التي تجاوزت حالياً 3 ملايين ليتر مازوت في المحافظات، تعني أن نسبة الزيادة وصلت إلى مليون ليتر، وذلك بالمقارنة مع مليوني ليتر كانت تزود بها المحافظات خلال الفترة الماضية قبل وصول التوريدات النفطية، موضحاً أن نسبة الزيادة في الكميات وصلت إلى 40 بالمئة.

وأضاف: جرى تخفيض الكميات سابقا كنسب، ليصار إلى الزيادة حالياً بموجب نسب مئوية، علماً أن زيادة الكميات تنعكس على مازوت التدفئة وقطاع النقل، ومختلف الفعاليات التي يدخل عملها بهذا المادة، منوهاً بأنه من المقرر أن تزداد الكميات بشكل تدريجي خلال الأيام القادمة، بما يعكس الانفراج الحاصل على واقع المادة، مع انتظام الكميات المخصصة.

هذا وكشف مدير التشغيل والصيانة أنه تمت زيادة كمية الفيول لحوامل الطاقة، ومحطات التوليد في القطاعين العام والخاص العامل على المادة، بنسبة إجمالية قدرت بـ 70 بالمئة، موضحاً أن الكميات الإجمالي تقدر حالياً بـ 8500 طن من الفيول يومياً.

وأكد عيسى أن زيادة كمية الفيول ستنعكس على واقع الكهرباء، مع حدوث انفراج على واقع المشتقات النفطية بعد الرفع التدريجي للمواد، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على جميع القطاعات، علماً أن الكميات تزود بها المحافظات وفق الآلية المعتمدة، علماً أن وضع الغاز مستمر ومستقر ولم يتأثر.

وأشار مدير التشغيل والصيانة إلى أن الزيادة جاءت بعد عودة عمل مصفاة بانياس وبدء الإنتاج، بحيث تمت زيادة الكميات النفطية الموزعة كافة على المحافظات للوصول إلى الوضع الطبيعي الذي كان عليه واقع المادة قبل عملية التخفيض.

هذا وكانت تمت زيادة الكميات من مادة البنزين في المحافظات بنسب تراوحت بين 15 إلى 20 بالمئة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على زيادة عدد الرسائل النصية، وبالتالي مدة استحقاق الكمية ضمن المدة المحددة، علماً أن هذه الطلبات قابلة للزيادة حسب واقع المادة والتوريدات، كما أن المدة والكمية قابلتان للتغيير والزيادة.

وكان قد كشف عيسى عن دراسة قائمة حالياً لزيادة مخصصات السيارات من مادة البنزين خلال الأيام القليلة القادمة، لأكثر من 20 ليتراً وذلك (بشكل تدريجي)، ليصار إلى العودة للوضع كما كان عليه.

الوطن