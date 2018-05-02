جرحى بقذائف صاروخية سقطت على أحياء حلب أصيب عدد من المدنيين بجروح في مدينة حلب …أكمل القراءة »
من يعزل ترامب؟ 14 شيئاً تحتاج لمعرفتها عن محاكمة مجلس الشيوخ المنتظرة لترامب
من يعزل ترامب؟ 14 شيئاً تحتاج لمعرفتها عن محاكمة مجلس الشيوخ المنتظرة لترامب هل يعزل مجلس الشيوخ الأ…
تفعيل قانون “قيصر” لحصار سوريا وضرب المصالح الروسية فيها
تفعيل قانون “قيصر” لحصار سوريا وضرب المصالح الروسية فيها صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على ق…
سوريا: الحرب الاقتصادية…
سوريا: الحرب الاقتصادية… لمن لا يتذكر نريد التذكير أن أدوات الحرب الاقتصادية كانت مترافقة منذ …
طوق تركي يحاصر “الوطن العربي” من ثلاثة محاور… هل سنشهد حلفا لمواجهته؟
طوق تركي يحاصر “الوطن العربي” من ثلاثة محاور… هل سنشهد حلفا لمواجهته؟ شهدت العلاقا…
وزير الدفاع الإسرائيلي: لنُصعّد الهجمات في سوريا
وزير الدفاع الإسرائيلي: لنُصعّد الهجمات في سوريا في الوقت الذي تراجعت فيه الهجمات الإسرائيلية على ال…
زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعين الخاص والمشترك إلى 47 ألف ليرة
زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعين الخاص والمشترك إلى 47 ألف ليرة كشف مدير العمل في وزارة …
قيادي في قسد يتجه الى السعودية لتوقيع عقود تنقيب عن النفط في دير الزور
قيادي في قسد يتجه الى السعودية لتوقيع عقود تنقيب عن النفط في دير الزور علمت وكالة أنباء آسيا من مصاد…
قد تبدأ بأي لحظة … الجيش يمهّد نارياً لمعركة إدلب الكبرى
قد تبدأ بأي لحظة … الجيش يمهّد نارياً لمعركة إدلب الكبرى وسط أنباء عن تعزيزات كبيرة للجيش العربي الس…
السويداء.. رفض أهلها الخطوبة فرمى قنبلة في منزلها أودت بحياتها
السويداء.. رفض أهلها الخطوبة فرمى قنبلة في منزلها أودت بحياتها توفيت الشابة بيسان وليد صادق، نتيجة ق…
الأركان الروسية تعلن انسحاب “الوحدات الكردية” لعمق 30 كم شمال سوريا
الأركان الروسية تعلن انسحاب “الوحدات الكردية” لعمق 30 كم شمال سوريا أعلنت هيئة الأركان للقوات المسلح…
فيتو روسي مُتوقَّع في مجلس الأمن لصالح سوريا
فيتو روسي مُتوقَّع في مجلس الأمن لصالح سوريا تقدمت كل من الكويت وألمانيا وبلجيكا بمشروع قرار مشترك إ…
انتظره أمام باب المدرسة.. مدير تربية دمشق يوضح حقيقة ضرب طالب لأستاذه بعد الامتحان
انتظره أمام باب المدرسة.. مدير تربية دمشق يوضح حقيقة ضرب طالب لأستاذه بعد الامتحان قال مدير تربية دم…
د . يثينة شعبان : كيف سيسجل التاريخ عام 2019؟
د . يثينة شعبان : كيف سيسجل التاريخ عام 2019؟ د . يثينة شعبان عقد في الصين في 12-13 من الشهر الجاري …
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الجيش السوري يصد 3 هجمات لإرهابيي ” النصرة” جنوب إدلب أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش…
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كيف أصبحت سوريا محور إستراتيجية روسيا للشرق الأوسط؟ يركز التحليل الدولي للعمل العسكري الروسي في سوري…
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