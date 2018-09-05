أول تعليق إسرائيلي على العدوان الذي استهدف سوريا بالأمس

عَلِقَ رَئِيسُ الْوُزَرَاءِ الإسرائيلي، بِنِيَامَيْنِ نتنياهو، عَلَى الضَّرْبَاتِ الصَّارُوخِيَّةِ الَّتِي وَجْهَتِهَا إسرائيل لِمَوَاقِعِ عَسْكَرِيَّةِ فِي رِيفِ حَمَاةِ مَسَاءَ أَمْسِ الثُّلَاَثَاءِ.

وَقَالَ نتنياهو، فِي مُسْتَهَلُّ جَلْسَةِ حُكُومِيَّةِ،” يَجِبُ الْعَمَلُ ضِدَّ مُحَاوَلَاتِ إِنْتَاجِ أسْلِحَةِ عَالِيَةِ الدِّقَّةِ فِي سُورِيًّا”، حَسْبُ مَا نَقْلَتِهِ الْقَنَاةَ الْعَاشِرَةَ الإسرائيلية.

وَأَضَافَ نتنياهو ” إسرائيل مُصَمِّمَةً عَلَى مَنْعِ إيران ووكلائها مِنْ إقَامَةِ قَوَاعِدَ عَسْكَرِيَّةً فِي سُورِيًّا وَنَحْنُ نَعْمَلُ لِإِحْبَاطِ الْمُحَاوَلَاتِ”، وَذَلِكَ فِي أَوَّلَ تَعْلِيقٍ لَهُ عَلَى الضَّرْبَاتِ الصَّارُوخِيَّةِ الَّتِي وَجْهَتِهَا إسرائيل لِمَوَاقِعِ عَسْكَرِيَّةِ فِي رِيفِ حَمَاةِ مَسَاءَ أَمْسِ الثُّلَاَثَاءِ.

وَكَانَتْ وِكَالَةُ ” سَانًا ” قَدْ نَقَلَتْ عَنْ مَصْدَرِ عَسْكَرِيِّ سُورِيِّ، أَمْسِ، الْقَوْلَ إِنَّ ” مَنْظُومَاتٍ دِفَاعَانَا الْجَوِّيَّ تَصَدَّتْ لِعُدْوَانِ إسرائيلي بِطَائِرَاتٍ تَسَلَّلَتْ عَلَى عُلُوِّ مُنْخَفِضِ مَنْ غَرْبِ بَيْرُوتِ وَاِتَّجَهَتْ شَمَالَا مُسْتَهْدِفَةَ بَعْضِ مَوَاقِعِنَا الْعَسْكَرِيَّةِ فِي مُحَافَظَتِي طَرْطُوسً وَحَمَاةَ”.

وَأَكَّدَ الْمَصْدَرُ أَنَّهُ ” تَمَّ التَّعَامُلُ مَعَ الصَّوَارِيخِ الْمُعَادِيَّةِ وَإِسْقَاطِ بَعْضِهَا وَإِرْغَامَ الطَّائِرَاتِ الْمُهَاجِمَةِ عَلَى الْفِرَارِ”.