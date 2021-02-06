سنة صينية جديدة.. “بشارة خير” لمواليد هذه الأعوام بدأت السنة القمرية الجديدة في الصين، السبت، …أكمل القراءة »
6 ساعات مضت
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في أجواء دمشق.. شاهد!
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في أجواء دمشق.. شاهد! تصدت الدفاعات الجوية السورية، ليل …
7 ساعات مضت
الشيخ الجربا: قبائل الجزيرة مع الجيش السوري وقيادته
الشيخ الجربا: قبائل الجزيرة مع الجيش السوري وقيادته أكد الشيخ مشعل بنيان عبد الكريم الجربا أح…
7 ساعات مضت
ما مدى قانونية الحجز على اموال ذوي المتخلفين عن الخدمة في الخارج؟
ما مدى قانونية الحجز على اموال ذوي المتخلفين عن الخدمة في الخارج؟ كاترين الطاس أثارت تصريحات مسؤول م…
8 ساعات مضت
مدير السورية يروي حكاية صفقة الشاي الإيراني.. لم يكن أي حالة فساد
مدير السورية يروي حكاية صفقة الشاي الإيراني.. لم يكن أي حالة فساد أكد المدير العام للسورية للتجارة أ…
8 ساعات مضت
بسبب ابنته القاصر.. لاجئ سوري يثير غضب الشارع الألماني
بسبب ابنته القاصر.. لاجئ سوري يثير غضب الشارع الألماني تصدر خبر محاكمة لاجئ سوري متهم بقتل ابنته الق…
8 ساعات مضت
وزيرة الاقتصاد السابقة تعيد سبب ارتفاع الأسعار إلى الـ 5000 ليرة
وزيرة الاقتصاد السابقة تعيد سبب ارتفاع الأسعار إلى الـ 5000 ليرة ارتفعت الأسعار جميع المواد الغذائية…
8 ساعات مضت
سوري في لبنان يبتز القاصرات على إنستجرام
سوري في لبنان يبتز القاصرات على إنستجرام أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان ـ …
8 ساعات مضت
عالهسي.. “محروقات” تخفض مخصصات المازوت من 400 الى 200 لتر
عالهسي.. “محروقات” تخفض مخصصات المازوت من 400 الى 200 لتر خفضت وزارة النفط والثروة المعدنية ك…
10 ساعات مضت
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021 يشهد العالم تغيرات كبيرة تؤدي إلى تغير ترتيب بعض الجيوش كل عام، فت…
10 ساعات مضت
نائب في البرلمان: مشروع قانون الذمة المالية مخالف للدستور السوري
نائب في البرلمان: مشروع قانون الذمة المالية مخالف للدستور السوري أكد عضو مجلس الشعب الدكتور أحمد الك…
10 ساعات مضت
بربندي.. مشروع قانون أمريكي جديد هدفه خنق سوريا
بربندي.. مشروع قانون أمريكي جديد هدفه خنق سوريا قدم عضوان في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون جديد يهدف…
13 ساعة مضت
الكويت تعتقل سوري حصل على جنسيتها بالتزوير قبل 30 سنة!!
الكويت تعتقل سوري حصل على جنسيتها بالتزوير قبل 30 سنة!! ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن ا…
13 ساعة مضت
أويس مخللاتي يكشف عن صورة خطيبته في عيد الحب
أويس مخللاتي يكشف عن صورة خطيبته في عيد الحب كشف الممثل السوري أويس مخللاتي عن صورة خطيبته التي كان …
15 ساعة مضت
ضبع يقتل صعقا بالكهرباء بريف حمص
ضبع يقتل صعقا بالكهرباء بريف حمص أكد عدد من أهالي قرية الجوبانية بريف حمص الشمالي الغربيالعثور على …
15 ساعة مضت
مصرف سورية المركزي يتخذ مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي
مصرف سورية المركزي يتخذ مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي إشارةً إلى التطورات الحاصلة …
-
-
الخدعة الفضائية.. ماذا حدث لكرة الغولف قبل نصف قرن؟
-
فنانة عربية تثير الجدل من جديد.. صوبت مسدساً نحو وجهها! (صورة)
-
صاحبة أغلى مهر في السعودية تترك الحجاب رسميا .. فيديو
-
امرأة تمنح زوجها هدية غريبة في عيد الحب وتحصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة!
-
مواليد 3 أبراج يخطفون الأضواء في الأشهر المقبلة.. هل أنتم من بينها؟
-
تعلم كيف تميز بين العسل الأصلي والمغشوش
-
توقعات الأبراج اليوم الاثنين 15 فبراير
توقعات الأبراج اليوم الاثنين 15 فبراير برج الحمل عزيزي برج الحمل، تأكد من تفاصيل الأمور، …أكمل القراءة »
-
من أصول سورية.. وفاة الرئيس الأرجنتيني السابق كارلوس منعم
-
محتال يبيع شقق بعقود وهمية بمئات الملايين في #اللاذقية
-
تجمع عائلي يتسبب بإصابة 15 سورياً بـ”كـورونـا” في كوريا الجنوبية
-
قافلة شاحنات أمريكية تدخل إلى حقل العمر النفطي
-
العاصفة القادمة تزيد مخاوف من لم يحصل على مازوت التدفئة
-
العثور على شاب “مشنوق” في اللاذقية بعد 3 أيام من غيابه
-
القبض على عصابة تصرّف “العملة الأجنبية” في اللاذقية
-
الفنان غسان مسعود ينجو من حادث سير
-
أسعار العقارات ترتفع خلال شهرين 20 بالمئة
أسعار العقارات ترتفع خلال شهرين 20 بالمئة كشف الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي …أكمل القراءة »
-
لجنة إصلاح النظام الضريبي: اتفاق على تصميم خطة لإصلاح النظام الضريبي
-
معتمدو الغاز يرفعون تسعيرة تعبئة “سفير الغاز” إلى ٨ آلاف ليرة
-
مدير السورية للتجارة: بدء توزيع الشاي بسعر 12 ألف ليرة للكيلو الأسبوع الحالي
-
إنشاء خط شحن بحري منتظم بين سورية وإيران
-
فنانة سورية تتبرأ من والدها بشكل نهائي
فنانة سورية تتبرأ من والدها بشكل نهائي أثارت الفنانة السورية أمية ملص الجدل بتصريحاتها الأخيرة …أكمل القراءة »
-
الراقصة ناريمان عبود تفارق الحياة وسط صدمة كبيرة من زوجها وسام الأمير
-
بعد حادث السير.. تطورات الحالة الصحية لغسان مسعود
-
أجنحة الشام تحتفل بأمل بوشوشة على طريقتها
-
أول مرة.. أصالة تتحدّث عن أسرار طلاقها من طارق العريان
-
بعد تصريحاته ضد اللبنانيين: طوني خليفة يطالب بمقاضاة أيمن رضا
-
سلاف فواخرجي بإطلالة جريئة على البحر.. شاهد
-
عشر صفات إن امتلكتها… فأنت من الحكماء والأذكياء
عشر صفات أن امتلكتها… فأنت من الحكماء والأذكياء بالنسبة للكثيرين، فإن صورة الشخص الحكيم هي …أكمل القراءة »
-
سيارة رونالدو الجديدة لا يقتنيها إلا 10 أشخاص في العالم!
-
7 حيل خارقة لتنظيف وتلميع صنابير المياه من التكلّس والصدأ
-
محمد بن راشد ينشر أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ
-
طريقة غريبة للاحتفال بـ”الفلانتين”.. صرصور باسم الحبيب
-
ما هي ابرز اسباب وطرق علاج اصفرار الاسنان المختلفة؟
ما هي ابرز اسباب وطرق علاج اصفرار الاسنان المختلفة؟ يعد اصفرار الأسنان من المشكلات الشائعة …أكمل القراءة »
-
يحمي من سرطان الفم.. فوائد مذهلة لهذا النوع من الشاي!
-
أعراض محتملة غير معروفة للإصابة بالنوبة القلبية
-
استخدامات طبية مذهلة لدبس الرمان
-
الشامات الحمراء تشير إلى مشكلة في الجسم
-
3 شروط لقياس ضغط الدم بشكل صحيح
-
علامة لاحتشاء عضلة القلب لا نوليها أي اهتمام
-
بمناسبة “عيد الحب”.. رائد فضاء روسي ينشر صورة لأحد “أكثر الأماكن رومانسية” على كوكبنا
بمناسبة “عيد الحب”.. رائد فضاء روسي ينشر صورة لأحد “أكثر الأماكن رومانسية” على كوكبنا نشر …أكمل القراءة »
-
زفاف جماعي على ظهور الفيلة في تايلاند بمناسبة عيد الحب
-
ألمانية تضع مولودها في العراء بدرجة حرارة 15 مئوية تحت الصفر
-
في عيد الحب.. امرأة تمنح زوجها هدية غريبة وتحصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة
-
كلوب هاوس: ما الذي نعرفه عن التطبيق الصوتي الجديد؟ وما سر انتشاره الآن؟
-
يبدو الأمر وكأنه خيال علمي ..السبانخ أصبحت ترسل رسائل بريد إلكتروني
يبدو الأمر وكأنه خيال علمي ..السبانخ أصبحت ترسل رسائل بريد إلكتروني قد يبدو الأمر وكأنه …أكمل القراءة »
-
هل يفرض تويتر رسوما على بعض خدماته؟
-
كيفية استعادة المنشورات المحذوفة في إنستاجرام بسهولة
-
3 طرق لاختبار سرعة اتصال الإنترنت في المنزل بسهولة
-
جوجل تضيف ميزة تكبير وتصغير مقاطع الفيديو في Google Photos