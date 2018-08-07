بالتفصيل: سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية خلال أسبوع انخفض سعر صرف الليرة السورية …أكمل القراءة »
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اليكم أسعار صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية خلال أسبوع
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