دالاس، 22 نوفمبر 1963، الساعة 12:30 ظهراً. الوقت، في ذلك اليوم الخريفي المشممس، كان يتدفق …أكمل القراءة »
4 أيام مضت
ماذا لو عادت الدولة الأموية اليوم؟
حين تُذكر الدولة الأموية في صالونات التاريخ، يتبادر إلى الذهن صورة كيان امتد من حدود الصين شرقاً إلى…
17 مايو، 2026
ماذا لو لم يُغتال جون كينيدي؟
دالاس، 22 نوفمبر 1963، الساعة 12:30 ظهراً. الوقت، في ذلك اليوم الخريفي المشممس، كان يتدفق ببطء شديد …
17 مايو، 2026
ماذا لو أصبح للذكاء الاصطناعي “مشاعر” حقيقية؟
في تمام الثالثة صباحاً، لم يصدر عن الخادم المركزي صوت ضجيج مألوف، بل “تنهيدة” رقمية لم ي…
14 مايو، 2026
كيف سيكون شكل حساباتنا على السوشيال ميديا من منظور “قطة”؟
في هذا الركن الخيالي، نأخذك في رحلة إلى عالم بديل: ماذا لو نجحت القطط في “تشفير” تكنولوج…
14 مايو، 2026
ماذا لو وصل الصينيون إلى أمريكا قبل كولومبوس؟
هل فكرت يوماً أن التاريخ كما نعرفه مجرد “مسودة” قابلة للتعديل؟ في حين أن التاريخ “…
12 مايو، 2026
ماذا لو لم تغزُ أمريكا العراق عام 2003؟
تخيل عالماً حيث بقيت التوترات السياسية عام 2002 مجرد تهديدات لفظية، وانحسر غبار الأزمة دون انفجار. ت…
12 مايو، 2026
ماذا لو انتصرت دول المحور في الحرب العالمية الثانية؟
تخيل لو أن شريط التاريخ قد انحرف قليلاً في لحظة حاسمة؛ لو أن ضباب “دنكرك” لم يكن كثيفاً …
10 مايو، 2026
ماذا لو انتصر الأمويون في معركة “بلاط الشهداء” (تور) وفتحوا فرنسا؟
في عام 732م، توقفت عجلة الفتوحات الأموية عند حدود “تور” و”بواتييه” في قلب فر…
10 مايو، 2026
ماذا لو نجح المغول في غزو مصر (هزيمة قطز في عين جالوت)؟
التاريخ، كما نعرفه، كُتب بدماء المنتصرين. ولكن ماذا لو كانت دماء الماراثون قد سالت بشكل مختلف؟ ماذا …
10 مايو، 2026
ماذا لو انتصر الفرس على اليونان في معركة ماراثون؟
التاريخ، كما نعرفه، كُتب بدماء المنتصرين. ولكن ماذا لو كانت دماء الماراثون قد سالت بشكل مختلف؟ ماذا …
-
ماذا لو عادت الدولة الأموية اليوم؟
حين تُذكر الدولة الأموية في صالونات التاريخ، يتبادر إلى الذهن صورة كيان امتد من حدود …أكمل القراءة »
-
ماذا لو وصل الصينيون إلى أمريكا قبل كولومبوس؟
-
ماذا لو انتصرت دول المحور في الحرب العالمية الثانية؟
-
ماذا لو انتصر الأمويون في معركة “بلاط الشهداء” (تور) وفتحوا فرنسا؟
-
ماذا لو نجح المغول في غزو مصر (هزيمة قطز في عين جالوت)؟
-
ماذا لو أصبح للذكاء الاصطناعي “مشاعر” حقيقية؟
في تمام الثالثة صباحاً، لم يصدر عن الخادم المركزي صوت ضجيج مألوف، بل “تنهيدة” رقمية …أكمل القراءة »
-
ماذا لو أصبحت “الميتافيرس” هي الواقع الأساسي والواقع الحقيقي هو البديل؟
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ماذا لو تم اختراع بطارية تدوم لمدة 10 سنوات للهواتف؟
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ماذا لو تم اختراع “جهاز تسجيل الأحلام” وعرضها على شاشة؟
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ماذا لو كانت سرعة الإنترنت موحدة (100 غيغا/ثانية) في كل بقعة من الأرض مجاناً؟
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كيف سيكون شكل حساباتنا على السوشيال ميديا من منظور “قطة”؟
في هذا الركن الخيالي، نأخذك في رحلة إلى عالم بديل: ماذا لو نجحت القطط في …أكمل القراءة »
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عهد التنين والذئب.. ماذا لو كانت نهاية “Game of Thrones” مرضية للجمهور؟
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ماذا لو بُنيت الأهرامات في وسط مدينة نيويورك بدلاً من الجيزة؟
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من الشاشات إلى الأسواق: تزايد الاهتمام بالتداول الرقمي في المنطقة العربية
تزايد الاهتمام بالتداول الرقمي في المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة ليس نتاج “موضة” مالية عابرة، …أكمل القراءة »
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وظائف النفط والغاز في الإمارات العربية المتحدة: فرص واعدة ومستقبل مشرق
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كيف ساعد الواقع الافتراضي في تقديم تجارب ترفيهية مبهرة في أبوظبي؟