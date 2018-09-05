السلطات الأمريكية تحجر على ركاب طائرة إماراتية في نيويورك.. و السبب غريب !

أعلنت السلطات الأمريكية، الحجر على ركاب طائرة إماراتية بعد وصولها إلى مطار نيويورك قادمة من دبي، بعد أن اشتكى ركابها من أعراض مرضية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن رحلة نفذتها خطوط الإمارات تحمل الرقم 203 وصلت إلى الولايات المتحدة في الساعة 8:50 بالتوقيت المحلي، وتقرر الحجر على الركاب بعدما أعرب كابتن الطائرة عن مخاوفه بأن لدى الركاب أعراض الحمى.

وأضافت أن نحو 100 من ركاب الطائرة اشتكو من أعراض مرضية، فيما ذكرت الخطوط الإماراتية أن عدد الأشخاص الذين اشتكو يبلغ 10 ركاب فقط.

وأشارت إلى أن مسؤولين من الشرطة ومركز الأمراض والوقاية يقومون الآن بتفقد ركاب الطائرة الإماراتية.

فيديو من داخل الطائرة الأمريكية:

وكالات